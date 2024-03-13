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Трамп і Байден забезпечили собі висунення на новий президентський термін – The Washington Post

13 березня 2024, 11:47
Трамп і Байден забезпечили собі висунення на новий президентський термін – The Washington Post
This combination of pictures created on October 22, 2020 shows then US president Donald Trump (L) and then Democratic presidential candidate Joe Biden during their final campaign debate in Nashville, Tennessee on the same date. © AFP
Чинний президент заручився підтримкою делегатів від Демократичної партії за кілька годин до того, як Дональд Трамп зробив те ж саме з боку республіканців.

Про це пише американська газета The Washington Post.

Офіційне оголошення їхніх кандидатур відбудеться на з'їздах Демократичної і Республіканської партій аж влітку. 

Вибори президента США заплановано на 5 листопада 2024 року.

Байден і Дональд Трамп забезпечили висунення своїх партій на посаду президента, формалізувавши перезавантаження загальних виборів, якого багато виборців боялися, але яке здавалося практично неминучим протягом кількох місяців.

Байден здобув критичну масу делегатів на Національний з'їзд Демократичної партії, перемігши в Джорджії, за кілька годин до того, як Трамп отримав необхідну йому кількість республіканських делегатів, перемігши у штаті Вашингтон. 

Багато хто прогнозувало перемогу цих кандидатів у Джорджії, Вашингтоні і Міссісіпі,  оскільки на Гаваях також мали відбутися кокуси Республіканської партії.

Загальні вибори фактично йдуть повним ходом, а Трамп і Байден сперечаються про імміграцію, економіку, аборти і придатність один одного для роботи на посаді. 

айден критикує антиабортну позицію Трампа і зневагу до багатьох зобов'язань США за кордоном, а також стверджує, що Трамп становить унікальну загрозу для американської демократії після спроби скасувати результати виборів 2020 року. 

"Дональд Трамп веде кампанію обурення, помсти і відплати, яка загрожує самій ідеї Америки", - заявив Байден у своїй заяві у вівторок після перемоги в номінації.

Трамп використовує невдоволення виборців Байденом і його поведінкою щодо економіки та південного кордону - і готується до свого першого судового засідання у кількох кримінальних справах, які згуртували Республіканську партію, але можуть змусити виборців, які вагаються, призупинитись. 

"Наша нація зазнає невдачі. ... Ми збираємося змінити це", - сказав Трамп у відео в соціальних мережах.

Загальні вибори зазвичай збирають набагато більшу явку, ніж праймеріз, що ускладнює спроби винести уроки з результатів вівторка на листопад. Але голосування в Джорджії, ключовому штаті, де обидва кандидати проводили передвиборчу кампанію в суботу, дало деякі підказки щодо політичних сильних і слабких сторін Трампа і Байдена.

 

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