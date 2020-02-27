Трамп і Джонсон можуть приїхати в Україну 8 травня перед візитом до Москви - ЗМІ

"Чим більше ми можемо координувати і підтримувати союзну позицію, тим краще"

"Ми повинні знайти баланс. У 75-ту річницю важливо, щоб ми вшанували жертви, які були зроблені, але проблема полягає в тому, що Росія вирішить використати цю подію", - каже західний дипломат.

Лідери США і Великої Британії можуть 8 травня відвідати Україну для участі в урочистостях, присвячених 75-річчю завершення Другої світової війни, а наступного дня полетіти до Москви.

Як передає "Європейська правда", про це пише The Guardian з посиланням на джерела.

За даними посольства Росії у Вашингтоні, участь у церемоніях 9 травня у Москві підтвердили лідери Китаю, Індії, Франції, Білорусі, Болгарії, Куби, Кіпру, Чехії, Казахстану, Киргизстану, Молдови, Монголії, Північної Македонії, Палестини, Сербії, Таджикистану, Узбекистану та Венесуели.

Дональда Трампа, Бориса Джонсона та канцлерку Німеччини Ангелу Меркель також запросили, але рішення вони ще не ухвалили. Дипломати з відповідних країн намагаються узгодити позицію, при цьому приватно висловлюючи роздратування французьким лідером Еммануелем Макроном за те, що він не порадився з союзниками, перш ніж погодився поїхати до Москви.

"Ми повинні знайти баланс. У 75-ту річницю важливо, щоб ми вшанували жертви, які були зроблені, але проблема полягає в тому, що Росія вирішить використати цю подію", - каже західний дипломат.

"Чим більше ми можемо координувати і підтримувати союзну позицію, тим краще", - сказав дипломат.

Серед варіантів, які вважаються компромісами у Вашингтоні та Лондоні, - участь лідерів у покладанні вінків у Москві, але уникнення військового параду, разом зі спільною заявою, яка б відмежовувала їх від військових операцій Путіна в Сирії та Україні, та переписування історії Кремлем. Іншим варіантом є "збалансування" відвідин Москви участю в церемоніях, що відбудуться в Україні напередодні, 8 травня, йдеться у матеріалі. Зазначається, що "уряд у Києві наполегливо працює над тим, щоб представити українські церемонії як більш прийнятний спосіб вшанування страждань Другої світової війни, без ризику схвалити російську агресію". "Україна відзначає 8 травня як День пам'яті та примирення разом з усім демократичним світом", - сказав український чиновник. "П’ять років тому з нагоди 70-ї річниці закінчення Другої світової війни Україна відкинула радянський (нині російський) стиль вшанування перемоги Сталіна над нацизмом". "Саме тому Україна запрошує зарубіжні країни взяти участь у пам'ятних заходах у Києві", - додав чиновник. "Зараз ми працюємо над усіма деталями; логістика та порядок денний будуть доступні трохи пізніше. Беручи до уваги вищезазначене, ми сподіваємось, що американські чиновники братимуть участь у пам'ятних заходах 8 травня в Києві". Київ обмірковує запрошення міністра оборони США, щоб відобразити важливість військової допомоги США на тлі російських посягань. "Важливо також пам’ятати, що інші частини колишнього Радянського союзу воювали у війні", - сказав західний дипломат. "Йдеться не лише про Росію, і це слід визнати".

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