ПОЛІТИКА

Трамп і фон дер Ляєн домовилися про співпрацю щодо повернення викрадених дітей, зокрема українських

19 серпня 2025, 09:52
Фото: Укрінформ
Урсула фон дер Ляєн підкреслила, що особливу увагу слід приділити українським дітям.

Президент США Дональд Трамп та президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн обговорили проблему зниклих і викрадених дітей. Про це Трамп повідомив у соцмережі Truth Social, а фон дер Ляєн підтвердила у своєму дописі в Х.

Американський лідер зазначив, що повернення дітей до їхніх родин є глобальним пріоритетом.

"Це також важлива тема для моєї дружини Меланії. Це питання стоїть на першому місці у всіх списках, і світ буде співпрацювати, щоб вирішити цю проблему і, сподіваємося, повернути дітей до їхніх родин", – наголосив Трамп.

У відповідь Урсула фон дер Ляєн підкреслила, що особливу увагу слід приділити українським дітям, незаконно вивезеним росією.

"Це означає, що кожна українська дитина, викрадена росією, має бути повернута у свою сім’ю. Я дякую президенту США за його чітке зобов’язання сьогодні забезпечити возз’єднання цих дітей з їхніми близькими", – написала вона.

Глава Єврокомісії також наголосила, що людські втрати від війни росії проти України повинні припинитися.

Тема зниклих дітей стала особисто важливою для першої леді США. Нещодавно Меланія Трамп передала через свого чоловіка лист російському диктатору владіміру путіну, у якому наголосила, що безпеку і благополуччя дітей він може забезпечити "одним розчерком пера".

війнадітиДональд ТрампУрсула фон дер Ляєнросія окупанти

