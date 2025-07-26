Трамп і лідери Європи шукають шлях до завершення війни в Україні – The Guardian

Британські чиновники з оптимізмом сприймають те, що риторика Трампа щодо України та росії останніми тижнями змінилася.

Однією із ключових тем на переговорах президента США Дональда Трампа із прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером та президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн під час його п'ятиденного візиту у Шотландію стане припинення війни в Україні.

Про це повідомило британське видання The Guardian з посиланням на британські та американські джерела.

Зазначається, що перед від'їздом з Вашингтона у п'ятницю Трамп підтвердив, що розглядає можливість запровадження вторинних санкцій проти росії на тлі війни в Україні.

За словами фон дер Ляєн, її зустріч із президентом США запланована на неділю, 27 липня. Видання пише, що британські чиновники з оптимізмом сприймають те, що риторика Трампа щодо України та росії останніми тижнями змінилася.

Нагадаємо, Трамп анонсував тристоронню зустріч із президентом України Володимиром Зеленським і російським диктатором владіміром путіним. Очільник Білого дому підтвердив, що зацікавлений у таких тристоронніх переговорах. Таку заяву він зробив під час спілкування з журналістами перед поїздкою до Шотландії.

Крім того, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив про намір організувати зустріч лідерів росії і США Дональда Трампа і Володимира Путіна на мирних переговорах щодо України в Стамбулі. За його словами, все скоро він проведе переговори з путіним і Трампом. Також Ердоган заявив, що Трамп повідомив йому про те, що хоче взяти участь у потенційних мирних переговорах між лідерами України і росії, якщо путін також погодиться на них.