Трамп і Нетаньягу провели телефонну розмову щодо угоди про звільнення заручників у Газі

За словами двох американських джерел, політики обговорювали угоду про звільнення заручників у Газі та припинення вогню.

У середу, 14 серпня, кандидат у президенти США Дональд Трамп провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху.

Про це повідомляє The Times of Israel та Axios.

За словами двох американських джерел, політики обговорювали угоду про звільнення заручників у Газі та припинення вогню.

Одне з джерел повідомило, що дзвінок Трампа був спрямований на те, щоб спонукати Нетаньягу укласти угоду. Однак він наголосив, що не знає, чи справді колишній президент сказав Нетаньяху саме це.

Як пише Axios, офіс Нетаньяху не спростував факт дзвінка, тоді як передвиборний штаб Трампа відмовився від коментарів.

Дзвінок відбувся за день до поновлення переговорів у четвер у Досі. Деякі офіційні особи розглядають їх як останній можливий шанс найближчим часом укласти угоду про припинення бойових дій у Газі та звільнити заручників, захоплених під час нападу на Ізраїль, що власне, спровокувало війну.

Зазначимо, що нещодавно після вбивства лідера Хамас Ісмаїла Ханії та командира "Хезболли" Фуада Шукри, ситуація на Близькому Сході загострилася. Іран звинуватив у вбивствах Ізраїль, але країна ніяк не прокоментувала свою причетність до цього. При цьому, визнала її в коментарі представникам США.

Водночас, новий лідер Хамас Ях'я Сінвар через посередників повідомив Ізраїлю про бажання провести переговори для припинення вогню. Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу готовий укласти угоду, проте ізраїльські служби безпеки ставляться до таких заяв скептично.