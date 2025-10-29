Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Трамп і Орбан можуть зустрітися наступного тижня: головна тема розмови – російська нафта

29 жовтня 2025, 20:59
Обкладинка нового випуску журналу The Economist
Раніше Орбан оголосив про намір відвідати Вашингтон для зустрічі з Трампом.

Президент США Дональд Трамп може зустрітися з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном уже наприкінці наступного тижня.

Про це повідомляє Bloomberg.

За даними джерела видання, зустріч заплановано на суботу, 8 листопада, однак місце проведення поки не визначено.

Як зазначається, головною темою переговорів може стати постачання російської нафти в Угорщину.

Раніше Орбан оголосив про намір відвідати Вашингтон для зустрічі з Трампом. Візит відбудеться на тлі посилення США санкцій проти російського енергетичного сектору, зокрема компаній "Роснефть" і "Лукойл".

Угорщина, яка значною мірою залежить від російських енергоносіїв, неодноразово заявляла, що не може повністю відмовитися від російської нафти через високу вартість і обмеженість альтернативних постачань.

Водночас посол США при НАТО Метью Вітакер наголосив, що Будапешт досі не має плану скорочення залежності від російських енергоресурсів, на відміну від сусідніх країн. За його словами, Вашингтон очікує, що Угорщина почне поступовий перехід на альтернативні джерела постачання — зокрема, через співпрацю з Хорватією, яка може забезпечити нафтові поставки в регіон.

США також прагнуть, щоб від російської нафти та газу поступово відмовилися Словаччина і Туреччина.

