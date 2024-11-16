Трамп і путін дуже недооцінюють один одного, це ризик для України – The Independent
16 листопада 2024, 18:24
путін з Трампом, фото: Jorge Silva / Reuters
путін не розуміє, що Трамп не піддається залякуванню, як Байден, натомість Трамп не розуміє рішучість путіна у намірі знищити Україну.
Дональд Трамп і путін серйозно недооцінюють один одного, і це несе в собі масштабні ризики для України.
Про це в коментарі The Independent розповів колишній керівник британської розвідки сер Алекс Янгер та підтвердили деякі колишні дипломати.
"Я думаю, що Трамп переоцінює свою здатність змусити путіна обмінятися землями, де путін явно хоче набагато більше, коли він відчуває, що виграє, і коли він повинен показати російському народу набагато більше, якщо він хоче виправдати жахливі жертви, які він приніс. Трамп недооцінює виклик і переоцінює свій вплив", — каже Янгер.
Сер Лорі Брістоу, колишній посол Великобританії в москві з 2016 по 2020 рік, каже, що Трамп надто зарозумілий щодо своєї здатності впливати на путіна і не розуміє насправді, з ким він має справу в особі путіна.
Однак і путін, ймовірно, не вірно оцінює характер Трампа, сподіваючись натиснути на нового президента США, каже Алекс Янгер. Якщо Джо Байден поводився дуже обережно щодо ймовірних загроз від росії, то Трамп, на думку Янгера, є більш відкритим до застосування сили.
"Трампу не подобається одна річ, коли люди користуються ним або намагаються його зрадити. Я думаю, що це стане реальним чинником у спілкуванні з путіним", — додає Курт Волкер, колишній спецпредставник США з питань України з 2017 по 2019 рік.
Волкер вважає, що Трамп забезпечить гарантії безпеки для України, які виключать здатність москви досягти успіху в будь-якому новому нападі.