Трамп і Зеленський обговорять завершення війни на саміті НАТО в Анкарі – AP

Після переговорів в Анкарі Трамп, як очікується, зателефонує путіну.

Саміт НАТО в Анкарі, що відбудеться 7–8 липня, може стати майданчиком для обговорення шляхів завершення війни росії проти України.

Про це повідомляє Associated Press.

Президент США Дональд Трамп планує зустрітися з Зеленським у середу під час саміту. Зустріч підтвердила речниця Білого дому Анна Келлі. Високопоставлений американський чиновник на умовах анонімності повідомив, що Трамп відчуває нагальну потребу припинити війну і саме шляхи її завершення планує обговорити із Зеленським. Після переговорів в Анкарі Трамп, як очікується, зв'яжеться з путіним.

Напередодні Трамп окремо поговорив телефоном із Зеленським та путіним – обидва лідери привітали президента США з 250-річчям незалежності країни. Зеленський після розмови заявив, що сторони обговорили ситуацію на фронті, та повідомив про "реальну перспективу завершення цієї війни", зазначивши, що діалог продовжиться під час саміту НАТО. У кремлі після дзвінка заявили, що Трамп нібито підтвердив готовність сприяти швидкому припиненню бойових дій і пошуку мирних шляхів врегулювання.