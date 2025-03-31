Трамп лякає Зеленського "великими проблеми" в разі відмови від угоди про копалини – Reuters
Американський президент Дональд Трамп вважає, що президент України Володимир Зеленський хоче відмовитися від угоди щодо корисних копалин.
Про це Трамп сказав журналістам, пише Reuters.
Також Трамп пригрозив, що якщо Зеленський це зробить, він зіткнеться з великими проблемами.
"Він намагається відмовитися від угоди щодо рідкоземельних елементів, і якщо він це зробить, у нього виникнуть проблеми, великі, великі проблеми", - заявив Трамп.
За його словами, Україна начебто ніколи не стане членом НАТО.
"Він хоче бути членом НАТО, але він ніколи не стане членом НАТО. Він це розуміє", - зазначив президент США.
На початку тижня Трамп заявляв, що угода про корисні копалини узгоджена і незабаром буде підписана.