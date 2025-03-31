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Трамп лякає Зеленського "великими проблеми" в разі відмови від угоди про копалини – Reuters

31 березня 2025, 08:14
Трамп лякає Зеленського
Фото: Reuters
Він також пригрозив, що Україна ніколи не стане членом НАТО.

Американський президент Дональд Трамп вважає, що президент України Володимир Зеленський хоче відмовитися від ​​угоди щодо корисних копалин. 

Про це Трамп сказав журналістам, пише Reuters.

Також Трамп пригрозив, що якщо Зеленський це зробить, він зіткнеться з великими проблемами. 

"Він намагається відмовитися від угоди щодо рідкоземельних елементів, і якщо він це зробить, у нього виникнуть проблеми, великі, великі проблеми", - заявив Трамп.

За його словами, Україна начебто ніколи не стане членом НАТО. 

"Він хоче бути членом НАТО, але він ніколи не стане членом НАТО. Він це розуміє", - зазначив президент США. 

На початку тижня Трамп заявляв, що угода про корисні копалини узгоджена і незабаром буде підписана.

 

угода про копалини

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