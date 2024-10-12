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ПОЛІТИКА

Трамп має явну перевагу у врегулюванні війни в Ізраїлі та Україні – опитування WSJ

12 жовтня 2024, 15:21
Трамп має явну перевагу у врегулюванні війни в Ізраїлі та Україні – опитування WSJ
джерело AA
Аналітики зазначають, що питання війни в Україні дещо поляризувало суспільство, але не буде визначальним на виборах

Кандидат у президенти США Дональд Трамп має перевагу над віцепрезиденткою США Камалою Гарріс у питанні завершення війни в Україні.

Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на результати власного опитування*, проведеного з 28 вересня по 8 жовтня.   

"Трамп випереджає Гарріс серед виборців, які вагаються, 50% проти 39% у питанні про те, хто краще впорається з російською війною в Україні, і має більшу перевагу, 48% проти 33%, у питанні про те, хто краще підходить для управління війною між Ізраїлем і Хамасом", – пише WSJ.

Видання зазначає, що це та інші опитування свідчать, що зовнішня політика не є зараз пріоритетом для виборців, але наступний президент «успадкує два конфлікти», які не мають чіткого завершення і участь в яких США поляризувала електорат. 

Опитування WSJ показало, що респонденти продовжують вважати економіку найважливішим фактором при виборі кандидата, за яким слідують імміграція та безпека кордонів. 

*Опитування проводилося з 28 вересня по 8 жовтня, в ньому взяли участь 2100 виборців, які відповіли на кожне з питань про Ізраїль та Україну, з похибкою +/- 2,1%.

Нагадаємо, за місяць до дня голосування (5 листопада) штаб Трампа планує провести низку агітаційних заходів у містах та штатах, де традиційно на виборах перемагають демократи – Колорадо, Південна Каліфорнія, Чикаго та Нью-Йорк. 

Опитування, проведене Американським університетом (AU) та Benenson Strategy Group, показало, що 51% жінок довіряють Гарріс у боротьбі з інфляцією, а також високими цінами на газ та продукти харчування. При цьому близько 37% сказали те ж саме про Трампа. 

Для перемоги на виборах і Трамп, і Гарріс потребують підтримки американських робітників загалом і профспілок зокрема. Та якщо раніше "сині комірці" здебільшого голосували за демократів, то на нинішніх виборах президента США багато хто з них збирається віддати свій голос кандидату від Республіканської партії.

ІзраїльДональд ТрампВибори СШАвійна в УкраїніКамала Гарріс

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