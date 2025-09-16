Трамп може припинити імпорт російської нафти в ЄС одним дзвінком прем'єрам Словаччини та Угорщини

Також Дональд Трамп має можливість за лічені хвилини вплинути на енергетичну політику Євросоюзу.

Президент США Дональд Трамп має можливість припинити імпорт російських енергоносіїв до Європейського Союзу, просто зателефонувавши прем’єр-міністрам Словаччини та Угорщини — Роберту Фіцо та Віктору Орбану.

Про це з посиланням на анонімного дипломата ЄС повідомляє Politico.

За словами дипломата, Фіцо та Орбан підтримують дружні стосунки з Трампом, тож "все, що йому потрібно це підняти слухавку і зателефонувати їм". Водночас вимоги Трампа щодо кардинальної зміни політики Туреччини, яка імпортує понад 50% російської нафти, вважаються нереалістичними.

Видання також наголошує, що ЄС навряд чи відмовиться від російських енергоносіїв раніше 2027 року, як цього наполягає Вашингтон. За інформацією двох дипломатів, блок не планує офіційно вводити заборону на імпорт російської нафти.

Минулого тижня Трамп закликав союзників по НАТО якнайшвидше припинити імпорт російської нафти. Цей тиск, як припускає Politico, може мати прихований мотив — змусити європейські країни більше купувати американську нафту та зріджений природний газ (СПГ). З наступного року очікується зростання експорту американського СПГ, а промисловість США скорочує робочі місця через падіння цін на нафту.

Таким чином, телефонний дзвінок Трампа Фіцо та Орбану може стати не лише політичним жестом, а й частиною більшої стратегії переорієнтації енергетичних потоків у світі.