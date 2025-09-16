Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Трамп може припинити імпорт російської нафти в ЄС одним дзвінком прем'єрам Словаччини та Угорщини

16 вересня 2025, 13:01
Трамп може припинити імпорт російської нафти в ЄС одним дзвінком прем'єрам Словаччини та Угорщини
Фото: АР
Також Дональд Трамп має можливість за лічені хвилини вплинути на енергетичну політику Євросоюзу.

Президент США Дональд Трамп має можливість припинити імпорт російських енергоносіїв до Європейського Союзу, просто зателефонувавши прем’єр-міністрам Словаччини та Угорщини — Роберту Фіцо та Віктору Орбану. 

Про це з посиланням на анонімного дипломата ЄС повідомляє Politico.

За словами дипломата, Фіцо та Орбан підтримують дружні стосунки з Трампом, тож "все, що йому потрібно це підняти слухавку і зателефонувати їм". Водночас вимоги Трампа щодо кардинальної зміни політики Туреччини, яка імпортує понад 50% російської нафти, вважаються нереалістичними.

Видання також наголошує, що ЄС навряд чи відмовиться від російських енергоносіїв раніше 2027 року, як цього наполягає Вашингтон. За інформацією двох дипломатів, блок не планує офіційно вводити заборону на імпорт російської нафти.

Минулого тижня Трамп закликав союзників по НАТО якнайшвидше припинити імпорт російської нафти. Цей тиск, як припускає Politico, може мати прихований мотив — змусити європейські країни більше купувати американську нафту та зріджений природний газ (СПГ). З наступного року очікується зростання експорту американського СПГ, а промисловість США скорочує робочі місця через падіння цін на нафту.

Таким чином, телефонний дзвінок Трампа Фіцо та Орбану може стати не лише політичним жестом, а й частиною більшої стратегії переорієнтації енергетичних потоків у світі.

 
Дональд ТрампЄвросоюз

Останні матеріали

Протидія загрозі російських дронів дальньої дії. Виклики та варіанти для європейської системи оборони – Фабіян Гоффманн
Технології
Протидія загрозі російських дронів дальньої дії. Виклики та варіанти для європейської системи оборони – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 16 вересня 2025, 14:10
Дрони, артилерія й мінімальні зрушення. росіяни зазнають втрат у Куп’янську та на Донеччині – Том Купер і Дональд Гілл
Політика
Дрони, артилерія й мінімальні зрушення. росіяни зазнають втрат у Куп’янську та на Донеччині – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 16 вересня 2025, 07:50
Супердодатки під контролем. Чому китайський успіх може стати російським цифровим ГУЛАГом – CEPA
Політика
Супердодатки під контролем. Чому китайський успіх може стати російським цифровим ГУЛАГом – CEPA
Переклад iPress – 15 вересня 2025, 14:10
Від атак на Польщу до гонки дронів. Головні безпекові події тижня – Мік Раян
Політика
Від атак на Польщу до гонки дронів. Головні безпекові події тижня – Мік Раян
Переклад iPress – 15 вересня 2025, 11:54
Параноїдальне президентство. Всередині адміністрації Трампа, керованої змовами – Адам Кінзінгер
Політика
Параноїдальне президентство. Всередині адміністрації Трампа, керованої змовами – Адам Кінзінгер
Переклад iPress – 15 вересня 2025, 11:31
росія атакує Польщу. США в односторонньому порядку скасовують деякі санкції – Філліпс О'Брайен
Політика
росія атакує Польщу. США в односторонньому порядку скасовують деякі санкції – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 15 вересня 2025, 07:04
Як елітний український підрозділ підірвав
Політика
Як елітний український підрозділ підірвав "Північний потік". Версія німецьких прокурорів не зашкодить Україні – The Telegraph
Переклад iPress – 12 вересня 2025, 16:01
На межі поразки. Чи здасться Європа на ласку росії та її союзника адміністрацію Трампа? – CEPA
Політика
На межі поразки. Чи здасться Європа на ласку росії та її союзника адміністрацію Трампа? – CEPA
Переклад iPress – 12 вересня 2025, 13:06
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється