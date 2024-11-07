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ПОЛІТИКА

Трамп може розпочати переговори з росією щодо війни в Україні ще до інавгурації – Atlantic Council

07 листопада 2024, 10:16
Трамп може розпочати переговори з росією щодо війни в Україні ще до інавгурації – Atlantic Council
Володимир Путін і Дональд Трамп. Фото: EPA
Дікінсон озвучив два варіанти того, як далі для Києва може розвиватися ситуація.

Новообраний президент США Дональд Трамп може розпочати непублічні переговори з росією щодо війни в Україні ще до своєї інавгурації у січні наступного року.

Про це пише аналітик Atlantic Council Пітер Дікінсон.

Він припустив, що підготовка до діалогу з диктатором владіміром путіним буде першим кроком республіканця на шляху до реалізації власного "мирного плану". 

У коментарі для Liga.net він зауважив, що за підсумками цих непублічних переговорів Україні можуть представити проєкт угоди, на яку Київ або погодиться, або не погодиться. Реакцією Трампа на відсутність підтримки з боку України може бути скасування для нашої держави військової допомоги, назвав Дікінсон один з варіантів. 

Та є й інший сценарій. Новий президент США може публічно посилити позицію України, створивши цим базу для хороших перемовин з росією. Експерт наголошує, що це станеться в тому випадку, якщо Трамп зацікавлений в тому, аби Київ говорив із позиції сили.

Нагадаємо, республіканець Дональд Трамп став 47-м президентом США, зібравши понад 270 голосів Колегії виборників. Під час своєї переможної промови політик заявив про плани закінчити війну в Україні.

"Мирний план" Дональда Трампа щодо завершення війни в Україні може включати вимогу відмовитися від вступу до НАТО на 20 років і замороження лінії фронту без повернення територій.

Владімір ПутінДональд Трампвійна в Україні

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