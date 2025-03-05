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Білий дім назвав умову відновлення допомоги Україні

05 березня 2025, 17:48
Білий дім назвав умову відновлення допомоги Україні
Фото: DW
Також незабаром обговорять дату, місце і команду переговірників, які приведуть до припинення війни.

Радник президента США з питань націнальнальної безпеки Майк Волц оголосив, що відновлення військової допомоги Україні може бути розглянута у разі успіху в організації мирних переговорів.

Президент США Дональд Трамп уважно розгляне можливість розморозити поставки військової допомоги Україні. 

Про це інформує агенція Reuters.

"Я думаю, якщо ми зможемо провести переговори і просунутися до них, а також викласти на стіл деякі заходи зі зміцнення довіри, тоді президент розгляне можливість скасування паузи", – заявив Волц.

Він додав, що офіційні особи обговорюють дату, місце і команду переговірників, які б привели до припинення війни.

"Ми вже говоримо про заходи зі зміцнення довіри, які потім передамо росіянам і перевіримо їх на міцність", – зазначив речник.

Адміністрація Трампа хоче розуміти, що обидві сторони щиро ведуть переговори щодо часткового, а потім і постійного миру.

Цієї ночі Трамп оголосив про готовність України до переговорів.

 

СШАвійна в Україні

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