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ПОЛІТИКА

Трамп може вивести США з Паризької угоди, що серйозно вплине на боротьбу зі зміною клімату – комісар ЄС

08 січня 2025, 11:45
Трамп може вивести США з Паризької угоди, що серйозно вплине на боротьбу зі зміною клімату – комісар ЄС
Обкладинка нового випуску журналу The Economist
Вашингтон може знову вийти з Паризької кліматичної угоди.

Глобальним зусиллям по боротьбі зі зміною клімату буде завдано серйозного удару, якщо обраний президент США Дональд Трамп знову виведе Штати з Паризької кліматичної угоди.

Про це попередив комісар ЄС з питань клімату Вопке Хукстра в інтерв'ю Reuters.

Перехідна команда Трампа підготувала виконавчі розпорядження про вихід Вашингтона з угоди. США на сьогодні є другим найбільшим забруднювачем навколишнього середовища у світі (після Китаю).

"Якщо це станеться, це буде серйозний удар для міжнародної кліматичної дипломатії", - сказав Хукстра, додавши, що ще один вихід США з Паризької угоди вимагатиме від інших країн "подвоїти кліматичну дипломатію".

Хукстра заявив, що ЄС буде конструктивно взаємодіяти з новою адміністрацією США щодо таких питань, як зміна клімату. За словами комісара, Єврокомісія намагається використовувати свої “американські контакти” по всьому політичному спектру, в тому числі на нефедеральному рівні.

"Переконатися, що наші американські друзі, наскільки це можливо, залишаються на борту і працюють над цим разом з нами, - це те, чого я буду прагнути", - сказав він.

Але навіть попри те, що Брюссель зіштовхнувся з тиском щодо посилення свого “кліматичного лідерства”, щоб заповнити потенційний вакуум із можливим виходом США з угоди, Союз водночас може пропустити лютневий дедлайн, коли всі країни повинні надіслати нові національні кліматичні плани в ООН. Адміністрація президента США Джо Байдена, термін перебування якого на посаді завершується, вже опублікувала внесок Штатів.

Хукстра сказав, що терміни політичного циклу ЄС не збігаються з дедлайном ООН, але Європа підготує свій кліматичний план до кліматичного саміту у листопаді цього року в Бразилії.

Паризька угода є центральним елементом кліматичних переговорів у межах Організації Об'єднаних Націй, в яких майже 200 країн обговорюють кроки щодо боротьби зі зміною клімату та скорочення викидів. США відіграють центральну роль у переговорах, зокрема, співпрацюючи з Китаєм - найбільшим у світі забруднювачем довкілля та другою за величиною економікою світу, щоб закласти основу для глобальних кліматичних угод.

Нагадаємо, що новообраний президент США Дональд Трамп знову опинився у центрі міжнародного скандалу через свої заяви про територіальну експансію. Під час пресконференції у вівторок він не виключив можливість використання військової сили для встановлення контролю над Гренландією та Панамським каналом, викликавши різку критику як з боку демократів, так і міжнародних лідерів.

Дональд Трампклімат

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