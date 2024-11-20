Трамп може запропонувати Ірану нову угоду, що включає компроміси з росією – колишній прем'єр-міністр Ізраїлю

Трамп може використати путіна, щоб допомогти переконати Тегеран припинити свої дії на Близькому Сході.

Колишній прем'єр-міністр Ізраїлю Егуд Барак вважає, що Іран за крок від того, щоб стати ядерною державою. Трамп сам зайняв жорстку позицію щодо Ірану під час свого першого терміну, відмовившись від Спільного всеосяжного плану дій — також відомого як Іранська ядерна угода — і не вагаючись діяв. Нещодавно він також розійшовся з Байденом у поглядах на те, що Ізраїль повинен, а що не повинен був обирати мішенню для своїх ударів по Ірану.

Однак Трамп також розмірковував про угоду з Іраном. Лише минулого місяця він, схоже, виключив можливість втягування в будь-які зусилля зі зміни режиму в Тегерані.

Про це повідомляє Politico.

Барак припускає, що прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу може піддатися спокусі піти на ескалацію проти Ірану і завдати удару по ядерних об'єктах — те, від чого Байден відмовляв його. Але він сумнівається, що Трамп буде більш зацікавленим у цьому питанні.

"Не виключено, що, попри те, що члени нової адміністрації Трампа виглядають дуже жорсткими стосовно Ірану, загальний ізоляціоністський настрій нової адміністрації змусить їх розглянути набагато ширшу угоду", — сказав він.

Барак вважає, що ця угода може включати взаємопов'язані переговори з москвою щодо України, де Трамп заохочуватиме президента росії владіміра путіна допомогти "переконати Тегеран припинити свої маріонеткові дії, діяльність проти Саудівської Аравії, Еміратів та Ізраїлю і знайти якусь формулу, щоб жити мирно".

"Вона, ймовірно, включала б нову ядерну угоду з Іраном, підтриману міжнародною спільнотою", — пише Егуд Барак.