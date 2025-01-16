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ПОЛІТИКА

Трамп може запропонувати росії співпрацю в космосі в обмін на мир з Україною

16 січня 2025, 10:16
Трамп може запропонувати росії співпрацю в космосі в обмін на мир з Україною
Обкладинка нового випуску журналу The Economist
москва вже створила альянс із Китаєм, щоб розвивати цю галузь.

росії складно розвивати свою космічну програму через санкції, заборону на постачання обладнання та нестачу фінансів. Дональд Трамп може запропонувати допомогу США в обмін на підписання мирної угоди з Україною.

Про це повідомляє The Hills.

росіяни планують побудувати нову космічну станцію, яка замінить їхню частку на МКС, коли її припинять експлуатувати. москва вже створила альянс із Китаєм, щоб розвивати цю галузь.

Втім, Інститут зовнішньополітичних досліджень США звітує, що санкції, ембарго на постачання передового промислового обладнання, дефіцит робочої сили та фінансів, припинення співпраці у космічній сфері із Заходом тощо створюють проблеми для рф. Аналітики припускають, що стан російської космічної програми погіршується ще з часів анексії Криму у 2014 році.

Ця ситуація дає Трампу шанс запропонувати владіміру путіну роль у програмі NASA "Артеміда" в обмін на припинення війни в Україні, пише видання. Це відкриє для москви перспективи участі у дослідженні Місяця та доступ до передових американських технологій та партнерів, наприклад, SpaceX.

Одночасно з цим рф мала б підписати Artemis Accords — міжнародну угоду, яка зобов’язує країни мирно опановувати космос. Як пише The Hills, чи буде ця ініціатива реалізована, залежить лише від путіна.

Раніше повідомлялось, що російський диктатор владімір путін може незабаром поговорити з новообраним президентом США Дональдом Трампом. Під час переговорів він вимагатиме, щоб Україна ніколи не приєднувалась до НАТО.

Одне із джерел, яке знайоме з підготовкою москви до можливих переговорів путіна та Трампа, заявило, що позиція кремля полягає в тому, що хоча окремі члени НАТО можуть продовжувати надсилати зброю в Україну згідно з двосторонніми угодами з безпеки, будь-яка така зброя не повинна використовуватися проти росії або для повернення території.

війнаДональд Трампкосмоспереговори з рф

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