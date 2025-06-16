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Трамп на G7 заявив про необхідність повернутися до формату G8 за участі росії

16 червня 2025, 20:13
Трамп на G7 заявив про необхідність повернутися до формату G8 за участі росії
Фото: treehugger.com
Він вкотре повторив свою риторику, яка збігається з інтересами москви.

Американський лідер Дональд Трамп в першій заяві на саміті G7 у Канаді сказав, що вважає необхідним повернутися до формату G8 за участі рф. 

Про це йшлося під час вступного слова в понеділок на зустрічі Дональда Трампа з прем’єр-міністром Канади Марком Карні. 

"G7 колись була G8. Барак Обама і людина на ім'я Трюдо не хотіли, щоби Росія була присутня там, і я би сказав, що це було помилкою, бо, на мою думку, не було би війни, якби росія була присутня. І зараз не було би війни, якби Трамп був президентом чотири роки тому", - сказав Трамп. 

Президент США вкотре підкреслив, що росію "помилково" вигнали з G8, і зараз, за його словами, багато часу витрачається на розмови про рф в той час, як вона не перебуває за столом. І це, на думку Трампа, ускладнює справи.

Також Трамп відповів на уточнення про те, чи вважає він, що путін мав бути присутнім на нинішньому засіданні G7 в Канаді.

"Я не кажу, що він має прямо зараз, бо можливо, занадто багато води збігло, але виключеня було великою помилкою", - зазначив він.

Крім того, сьогодні пообіді у кремлі заявили, що США скасували наступний раунд російсько-американських переговорів.

 

G7Дональд ТрампРосія

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