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Трамп наполягав на зустрічі з Зеленським під час похорону Папи Римського – The Telegraph

27 квітня 2025, 19:59
Трамп наполягав на зустрічі з Зеленським під час похорону Папи Римського – The Telegraph
Фото: vaticannews.va
Головною темою стало обговорення як завершити найбільшу війну в Європі.

Американський президент Дональд Трамп домагався особистих переговорів з українським колегою Володимиром Зеленським під час похорону Папи Римського.

Про це сказав радника Трампа з нацбезпеки Майк Волц, передає The Telegraph.

Радник заявив, що Трамп був налаштований на зустріч із Зеленським у Ватикані, щоб просувати переговори щодо мирної угоди для України.

"Єдине, чого він був рішуче налаштований досягти, - це поговорити з Зеленським тет-а-тет і обговорити, як завершити найбільшу війну в Європі", - зазначив він. 

За словами Волца, Трамп рішуче налаштований використати дипломатію, аби завершити війну в Україні, і "поговорити з обома сторонами".

"Це було справді особливо стояти там разом з іншими світовими лідерами, коли президент Трамп вів за собою", - зазначив Волц.

В суботу, 26 квітня, стало відомо, що Зеленський проводить зустріч з Трампом у Ватикані.

 

Дональд Трампвійна в Україні

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