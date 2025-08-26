Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Трамп натякнув, що хоче повернути Пентагону стару назву

26 серпня 2025, 10:05
Трамп натякнув, що хоче повернути Пентагону стару назву
президент США хоче перейменувати Пентагон на "Міністерство війни"
Президент США Дональд Трамп озвучив ідею повернення Департаменту оборони тієї назви, яке відомство носило до 1947 року - а саме Міністерство війни.
 
Про це пише The Guardian.
 
Республіканець заявив, що не розуміє, чому "тільки оборонятися, якщо ми хочемо також наступати", а також поскаржився, що нинішня назва Пентагону "звучить для мене не так добре, недостатньо сильно".
 
Трамп повторив заклик до перейменування щонайменше тричі за день: спершу під час підписання указів в Овальному кабінеті, потім на зустрічі з президентом Південної Кореї, а пізніше під час авдієнції з родичами військових, загиблих у 2021 році від вибуху, влаштованого терористом "Ісламської держави".
 
Господар Білого дому нагадав, що Америка "виграла Першу світову війну, виграла Другу світову війну - і все це тоді, коли було Міністерство війни".
 
Для зміни назви департаменту уряду закони США вимагають рішення Конгресу - проте Трамп заявив, що отримає його легко, а якщо ні, то "впевнений, що можна обійтися і без нього, не думаю, що це обов'язково".

 

Дональд Трампвійна в Україніросія окупанти

Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється