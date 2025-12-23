Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Трамп назвав The New York Times загрозою національній безпеці та звинуватив газету у "фейках"

23 грудня 2025, 16:54
Трамп назвав The New York Times загрозою національній безпеці та звинуватив газету у
Фото: cnn.com
Восени американський президент вже подав до суду проти видання.

Президент США Дональд Трамп назвав газету The New York Times загрозою для національної безпеки та звинуватив видання нібито в написанні "фейкових" статтей.

Про це голова Білого дому написав у своїй соцмережі Truth Social.

"Провальна New York Times, їхні брехні та навмисні перекручування фактів становлять серйозну загрозу національній безпеці нашої країни. Їхня радикальна ліва, неадекватна поведінка, нескінченне написання фейкових статей та думок мають припинитися. Вони є справжніми ворогами народу! Дякую за увагу до цього питання", – написав Трамп.

Нагадаємо, ще восени рамп подав до суду на газету The New York Times, чотирьох її репортерів та видавництво Penguin Random House на суму щонайменше 15 мільярдів доларів. Він звинувачує журналістів у наклепі та завданні репутаційної шкоди.

