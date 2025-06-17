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ПОЛІТИКА

Трамп не підтримав нові санкції проти росії попри тиск союзників на саміті G7 — Bloomberg

17 червня 2025, 20:57
Трамп не підтримав нові санкції проти росії попри тиск союзників на саміті G7 — Bloomberg
Трамп повторив свою позицію, що санкції коштують США "занадто дорого".

Президент США Дональд Трамп відмовився погодитися на запровадження жорсткіших санкцій проти росії під час саміту "Групи семи" в Канаді, попри заклики інших лідерів.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на кілька обізнаних джерел.

За словами співрозмовників агентства, Трамп повторив свою позицію, що санкції коштують США "занадто дорого", і висловив скептицизм щодо їх ефективності. Цей аргумент він озвучив не лише публічно, а й за зачиненими дверима під час вечері з лідерами країн G7.

Попри публічні заяви про "позитивну дискусію", союзники США були розчаровані позицією Трампа. Він, хоч і закликав президента рф владіміра путіна припинити агресію проти України, так і не зробив жодних кроків до посилення санкційного тиску.

Європейські країни, згідно з джерелами Bloomberg, дедалі більше сумніваються у готовності Трампа тиснути на кремль і шукають шляхи підтримки України, обходячи американську нерішучість. Водночас вони намагаються уникати прямої конфронтації з президентом США, аби не ускладнити взаємодію в інших ключових питаннях.

Очікується, що в підсумковій заяві саміту, яку має оприлюднити прем’єр Канади Марк Карні, буде зроблено акцент на тому, що саме Україна демонструє готовність до припинення вогню, тоді як росія продовжує агресію й потребує подальшого тиску.

Нагадаємо, зараз проходить саміт G7 у Канаді, з якого американський президент Дональд Трамп поїхав раніше запланованого, хоча мав зустрітись з Володимиром Зеленським.

війнаДональд ТрампG7санкціі проти росії

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