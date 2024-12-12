Трамп не підтримує удари України по росії, але обіцяє не відмовлятися від допомоги

При цьому обраний президент США визнав, що завершити російсько-українську війну не так вже й просто.

Обраний президент США Дональд Трамп проти того, аби Україна била американською зброєю в глиб росії.

Про це повідомляє Time.

Водночас він запевнив, нібито хоче зробити допомогу Україні важелем впливу на рф.

"Я категорично не згоден із відправкою ракет на сотні миль у територію росії. Чому ми це робимо? Ми лише посилюємо цю війну і погіршуємо її", – процитували Трампа у Time.

Водночас, коли його запитали, чи покинуть США Україну, Трамп заявив, що використає підтримку Сполучених Штатів як важіль впливу проти росії в переговорах про припинення війни.

"Я хочу досягти угоди, і єдиний спосіб це зробити — не відмовлятися від підтримки", – зазначив Трамп.

Водночас обраний американський президент визнав, що зупинити війну в Україні важче, ніж він казав. Зокрема, під час своєї передвиборчої кампанії Трамп заявляв, нібито завершить війну за 24 години.

"Близький Схід — проблема, яку легше вирішити, ніж те, що відбувається з росією та Україною. Кількість загиблих молодих солдатів, які лежать на полях повсюди, вражає. Це божевілля, що відбувається", – додав Трамп.

Нагадаємо, американський журнал Time назвав "Людиною року" обраного президента США Дональда Трампа. Time зазначає, що з тих пір, як Трамп вперше балотувався на посаду президента США у 2015 році, "ніхто не зігравав більшої ролі в курсі політики та історії".