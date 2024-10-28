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ПОЛІТИКА

Трамп і Венс пропонують план завершення війни в Україні – FT

28 жовтня 2024, 14:53
Трамп і Венс пропонують план завершення війни в Україні – FT
Концепція Трампа переглядає мінські угоди 2014 і 2015 років, які не змогли зупинити бойові дії на сході України.

Колишній президент США Дональд Трамп і його кандидат на пост віцепрезидента Джей Ді Венс окреслили план щодо завершення війни в Україні. Вони запропонували модель замороженого конфлікту з автономними регіонами по обидва боки демілітаризованої зони, а Київ залишиться поза НАТО.

Про це повідомляє Financial Times.

Концепція Трампа переглядає мінські угоди 2014 і 2015 років, які не змогли зупинити бойові дії на сході України. Один із радників колишнього президента заявив, що в цих угодах було окреслено план збереження територіальної цілісності України із закріпленням автономних зон, але умови так і не було реалізовано або приведено у виконання.

Цього разу, за словами радника, буде передбачено механізми примусу до виконання угоди з наслідками за її порушення. Однак за дотриманням угоди мають стежити європейські війська, а не сили НАТО чи миротворці ООН.

Союзники Трампа стверджують, що Україна програє війну, і тому наполягати на врегулюванні морально правильно. На думку Трампа, президент США Джо Байден мав би поговорити з російським диктатором Володимиром Путіним, як президенти говорили з радянськими лідерами під час холодної війни. Водночас він вважає, що членство України в НАТО не є варіантом у короткостроковій перспективі.

Україна без НАТО

Фред Флейц, який працював у першій адміністрації Трампа, каже, що членство в НАТО можна виключити на кілька років, щоб змусити росію піти на переговори.

"Ми заморожуємо конфлікт, Україна не поступається жодними територіями, вони не відмовляються від своїх територіальних претензій, і ми ведемо переговори, розуміючи, що остаточної угоди, імовірно, не буде доти, доки Путін не піде зі сцени", - каже він.

Такий підхід, однак, не знайде одностайної підтримки в Республіканській партії.

Один із провідних республіканських експертів із національної безпеки в Палаті представників Майк Волтц запропонував Трампу використати загрозу обвалення російської економіки завдяки зниженню цін на нафту і газ, щоб підштовхнути путіна до переговорів з Україною.

"Президент дуже добре розуміє, що таке важелі тиску, а у нас є величезні економічні важелі впливу на росію. Першим кроком буде, за його словами: "Бурі, дитинко, бурі". Ви наповните світ дешевшою і чистішою американською нафтою і газом. Ви збиваєте ціну", - заявив він.

Саудівська Аравія, важливий союзник Трампа в його перший термін, не вітатиме такий крок.

Наближені до Трампа стверджують, що він зможе чинити серйозний економічний тиск на путіна. Як доказ його миротворчих здібностей вони наводять Авраамські угоди, підписані в його перший президентський термін між Ізраїлем і ОАЕ, Бахрейном, Марокко і Суданом.

"Він показав, що знає, як посадити за стіл переговорів обидві сторони. Він робив це послідовно. Наступними будуть араби та ізраїльтяни, росіяни та українці", - заявив американський дипломат Річард Гренелл. 

5 листопада у США відбудуться вибори президента. Головна боротьба триває між республіканцем Дональдом Трампом та демократкою Камалою Гарріс.

Дональд Трампвійна в УкраїніВибори в СШАДжей Ді Венс

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