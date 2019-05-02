Трамп не радився з військовими щодо згортання місії в Сирії, – генерал США
Про це заявив у вівторок під час слухань у Комітеті Сенату США з питань Збройних сил командувач Центрального командування США генерал Джозеф Вотел, повідомляє "Укрінформ".
"Я не знав про це конкретне рішення (перед тим, як президент Трамп оголосив його – ред.)", - підкреслив командувач, який відповідає за ведення операцій у цьому регіоні.
Водночас він зауважив, що в командуванні були поінформовані про наміри Трампа вивести контингент, які він неодноразово озвучував раніше. Однак, коли сенатори попросили генерала уточнити, чи консультувався президент з ними щодо виведення сил із Сирії, він відповів негативно.
Вотел також попередив, що зменшення тиску на ІДІЛ збільшує шанси відновлення сил угруповання.
"Важливо розуміти, що битва не завершена, а наша місія залишається незмінною", - підкреслив генерал.
Проте, за його словами, попри це Сполучені Штати "своєчасно виведуть війська", і зараз це питання обговорюється із союзниками.
Нагадаємо, що раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати перемогли "Ісламську державу" в Сирії.
Також, сили США залишаться в північно-східній Сирії, поки Туреччина не відмовиться від наступу на курдів.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО На виході з суду у Миколаєві чоловік розстріляв подружжя, - ОНОВЛЕНО
- ФОТО Україна без ядерної зброї: 25 років Будапештському меморандуму, - ФОТО
- ВІДЕО Порошенко виступив із новорічним зверненням до українців, - ВІДЕО
- Зима завжди приходить. Політика та економіка у "Грі престолів"Valar morghulis. Valar dohaeris.
- Воєнний стан в Україні: що треба знати українським громадянам, - ІНФОГРАФІКАВоєнний стан почне діяти 28 листопада о 9:00 ранку