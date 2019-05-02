Трамп не радився з військовими щодо згортання місії в Сирії, – генерал США

Вотел також попередив, що зменшення тиску на ІДІЛ збільшує шанси відновлення сил угруповання

Президент США Дональд Трамп не консультувався з Центральним командуванням, яке відповідає за проведення операцій на Близькому Сході, щодо виведення американських військ із Сирії.

Про це заявив у вівторок під час слухань у Комітеті Сенату США з питань Збройних сил командувач Центрального командування США генерал Джозеф Вотел, повідомляє "Укрінформ".

"Я не знав про це конкретне рішення (перед тим, як президент Трамп оголосив його – ред.)", - підкреслив командувач, який відповідає за ведення операцій у цьому регіоні.

Водночас він зауважив, що в командуванні були поінформовані про наміри Трампа вивести контингент, які він неодноразово озвучував раніше. Однак, коли сенатори попросили генерала уточнити, чи консультувався президент з ними щодо виведення сил із Сирії, він відповів негативно.

Вотел також попередив, що зменшення тиску на ІДІЛ збільшує шанси відновлення сил угруповання.

"Важливо розуміти, що битва не завершена, а наша місія залишається незмінною", - підкреслив генерал.

Проте, за його словами, попри це Сполучені Штати "своєчасно виведуть війська", і зараз це питання обговорюється із союзниками.

Нагадаємо, що раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати перемогли "Ісламську державу" в Сирії.

Також, сили США залишаться в північно-східній Сирії, поки Туреччина не відмовиться від наступу на курдів.