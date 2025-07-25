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Трамп не задоволений, що переговори України та рф не приводять до результату – NYT

25 липня 2025, 16:33
Трамп не задоволений, що переговори України та рф не приводять до результату – NYT
Трамп дійшов висновку, що путін - це перешкода на шляху до миру в Україні, який він обіцяв забезпечити.
Президент США Дональд Трампвисловив розчарування російським диктатором путіним, що вилилося в додаткову підтримку України та обіцянки посилити тиск на рф
 
Прпо це написав оглядач Семюел Чарап у матеріалі для The New York Times.
 
Трамп дійшов висновку, що путін - це перешкода на шляху до миру в Україні, який він обіцяв забезпечити.
 
Оглядач припустив, що Трамп вважає, що дипломатія вже була випробувана і зазнала невдачі, він помиляється. Кількох телефонних дзвінків і пари візитів недостатньо, щоб покласти край війні. І ніхто - можливо, навіть сам путін, не знає, на що він погодиться, якщо йому запропонують реальний переговорний процес, що вимагає компромісів з усіх боків.
 
"Поки ми не випробуємо його в такому процесі, ми не можемо бути впевнені, що він сповнений рішучості продовжувати боротьбу за будь-яких обставин", - вважає Чарап.
 
Він зазначив, що Трампу потрібно надати своїй команді переговірників можливість регулярної взаємодії зі сторонами.
 
"Американські посередники могли б використовувати човникову модель Кіссінджера або вести переговори в третій країні з постійно діючими там делегаціями росії та України", - припустив оглядач.
 
Чарап вважає, що на певний час Трампу самому буде потрібно дозволити переговірникам обговорити це питання.
 
"Він може час від часу втручатися, щоб вийти з глухого кута, або, наприкінці процесу, укласти угоду. Але він не може керувати дипломатичним процесом день у день", - підкреслив оглядач.
 
Чарап зазначив, що наполегливість Трампа у припиненні війни в Україні вже принесла деякі важливі результати. Він значно змінив перебіг переговорів, і завдяки його поєднанню батога і пряника розпочалася ціла низка консультацій.
 
Хоча консультації не призвели до кінця війни, завдяки їм відбулася ціла низка обмінів військовополоненими та тілами загиблих.
 
Знову активізовані дипломатичні зусилля США могли б подолати цей глухий кут, підштовхнувши сторони до вироблення рамкової угоди - документу, що визначає параметри остаточного врегулювання.

 

війна

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