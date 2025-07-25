Трамп не задоволений, що переговори України та рф не приводять до результату – NYT

Трамп дійшов висновку, що путін - це перешкода на шляху до миру в Україні, який він обіцяв забезпечити.

Президент США Дональд Трампвисловив розчарування російським диктатором путіним, що вилилося в додаткову підтримку України та обіцянки посилити тиск на рф

Прпо це написав оглядач Семюел Чарап у матеріалі для The New York Times.

Трамп дійшов висновку, що путін - це перешкода на шляху до миру в Україні, який він обіцяв забезпечити.

Оглядач припустив, що Трамп вважає, що дипломатія вже була випробувана і зазнала невдачі, він помиляється. Кількох телефонних дзвінків і пари візитів недостатньо, щоб покласти край війні. І ніхто - можливо, навіть сам путін, не знає, на що він погодиться, якщо йому запропонують реальний переговорний процес, що вимагає компромісів з усіх боків.

"Поки ми не випробуємо його в такому процесі, ми не можемо бути впевнені, що він сповнений рішучості продовжувати боротьбу за будь-яких обставин", - вважає Чарап.

Він зазначив, що Трампу потрібно надати своїй команді переговірників можливість регулярної взаємодії зі сторонами.