Трамп не зможе легко вмовити Зеленського і путіна на переговори – Foreign Affairs

Журнал зазначає, що членство України в НАТО — це головний аргумент, який може переконати Київ погодитися на поступки

У травні 2023 року під час виступу на CNN обраний президент США Дональд Трамп заявив, що він зможе завершити війну в Україні за один день. Ця амбітна обіцянка стала однією з ключових тез його передвиборчої кампанії, а напередодні повернення у Білий дім навколо цієї обіцянки точаться дискусії.

Про це пише Foreign Affairs.

З 2022 року, коли росія розпочала повномасштабне вторгнення, Україна й її союзники обережно висловлювали готовність до переговорів, побоюючись, що росія сприйме це за слабкість. Втім, обрання Трампа надає президенту України Володимиру Зеленському додатковий простір для маневру: він може стверджувати, що участь у переговорах є неминучою через політичний тиск. У нещодавньому інтерв’ю Зеленський уже висловив готовність до обговорення можливих рішень.

Умови війни поки що не сприяють укладенню угоди. Для завершення війни потрібна або повна перемога однієї зі сторін, або патова ситуація. Зараз жодна сторона не досягла вирішальної переваги, але війна ще не зайшла у глухий кут. путін переконаний у своїй перевазі, особливо якщо Трамп скоротить військову допомогу Україні. У такому разі диктатор лише посилить наступ, адже армії рідко припиняють боротьбу, коли противник ослаблений.

Журнал зазначає, що членство України в НАТО — це головний аргумент, який може переконати Київ погодитися на поступки. Такий компроміс також стане вирішальним чинником для стабілізації ситуації на кордоні з росією. Українці, які пережили численні порушення міжнародних домовленостей з боку москви, не довіряють обіцянкам кремля без реальних гарантій.

Офіційне запрошення України до НАТО повинно бути зроблено в день підписання мирної угоди. Це допоможе запобігти затягуванню процесу ратифікації та надасть Україні чіткі перспективи безпеки.