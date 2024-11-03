На думку колишнього президента, Камала Гарріс дурна і недосвідчена.

Заступник голови Радбезу рф Дмитро Медведєв вважає, що кандидата в президенти США Дональда Трампа очікує така ж доля, яка була у Джона Кеннеді.

Про це Медведєв написав у своєму Telegram-каналі.

"Втомлений Трамп, що видає банальності типу "Я запропоную угоду" і "У мене чудові стосунки з…", також буде змушений дотримуватися всіх системних правил. Війну йому не зупинити. Ні за день, ні за три дні, ні за три місяці. А якщо реально спробує, то може стати новим JFK", - йдеться в дописі.

Медвєдев додав, що найкращий спосіб зробити 5 листопада приємне кандидатам на найвищу американську посаду – продовжувати громити київський нацистський режим.

Щодо кандадтки від демократів, то він написав, що Камала дурна, недосвідчена, керована і буде боятися всіх довкола. Правитимуть синкліт найважливіших міністрів та помічників плюс опосередковане сімейство Обама.