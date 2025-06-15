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ПОЛІТИКА

Трамп обіцяє мир між Іраном та Ізраїлем і натякає на участь США у конфлікті

15 червня 2025, 18:03
Трамп обіцяє мир між Іраном та Ізраїлем і натякає на участь США у конфлікті
Фото: apnews.com
Американський лідер підкреслив, що й у випадку Ірану та Ізраїлю ситуація вирішиться завдяки дипломатичним зусиллям.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Іран та Ізраїль мають укласти мирну угоду, і висловив упевненість, що це станеться найближчим часом. Він також натякнув на можливу участь США у врегулюванні конфлікту, який останніми днями загострився через ізраїльські удари по іранських стратегічних об’єктах.

Про це Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social та заявив в інтерв’ю ABC News.

"Іран та Ізраїль повинні укласти угоду, і вони укладуть її, як я змусив укласти угоду Індію і Пакистан, у цьому випадку використовуючи торгівлю зі Сполученими Штатами", – наголосив Трамп.

Він також згадав приклади інших міжнародних конфліктів, які, за його словами, вдалося стримати саме завдяки його втручанню під час першого президентського терміну. Йдеться про конфлікти між Сербією та Косово, Єгиптом та Ефіопією.

"Мир, принаймні зараз, завдяки моєму втручанню, і він залишиться таким", – зазначив Трамп, говорячи про напругу навколо греблі на Нілі.

Американський лідер підкреслив, що й у випадку Ірану та Ізраїлю ситуація вирішиться завдяки дипломатичним зусиллям:

"Зараз відбувається багато дзвінків і зустрічей. Я багато роблю і ніколи нічого не отримую в нагороду, але це нормально, народ розуміє. Зробимо Близький Схід знову великим".

Попри запевнення у невтручанні, Трамп визнав у коментарі ABC News: "Можливо, ми можемо втрутитися", говорячи про нинішнє загострення між Іраном та Ізраїлем. Він уточнив, що США на цей момент не беруть участі в протистоянні.

Нагадаємо, з вечора п’ятниці Ізраїль завдає ударів по стратегічних об'єктах Ірану в межах операції “Левиний народ”. Зокрема, був атакований ядерний об’єкт Фордо. За даними ЗМІ, ці дії готувалися щонайменше вісім місяців.

Офіційно США не беруть участі в операції Ізраїлю. Як зазначив держсекретар Марко Рубіо, Вашингтон не надавав Ізраїлю жодної допомоги в цій операції. Проте експерти вказують на інше.

Політтехнолог Тарас Загородній підкреслив, що твердження про пасивність США є хибними. За його словами, сам факт передачі Ізраїлю надглибоких бомб для ураження підземних об’єктів свідчить про активну участь Вашингтона у стримуванні ядерних амбіцій Тегерана.

Також повідомлялося, що Трамп нещодавно нібито обговорював із прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху можливість удару по ядерному об’єкту в Фордо.

ІзраїльІранДональд Трамп

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