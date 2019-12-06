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Трамп обізвав колишнього віце-президента Джо Байдена "невдахою"
Президент США Дональд Трамп публічно принизив колишнього віце-президента Джо Байдена, який раніше оголосив про свою участь у президентській кампанії 2020 року
Фото: Yahoo Finanzas
"Байден йолоп і невдаха. Подивіться, рівень його підтримки ніколи не перевищував одного відсотка, поки Обама не витягнув його зі сміттєвого кошика. А зараз він падає вниз. Навіть його друзі покинуть його незабаром", — заявив Трамп у день, коли обидва політики відвідали штат Айова, йдеться в "Громадське" з посиланням NBC.
Нагадаємо, раніше глава Білого дому Дональд Трамп заявив про свою підтримку ідеї проведення розслідування проти провідного кандидата в президенти від демократів, екс-віце-президента Джо Байдена через бізнес-зв'язки його сина з Китаєм.
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