Трамп обізвав колишнього віце-президента Джо Байдена "невдахою"

Президент США Дональд Трамп публічно принизив колишнього віце-президента Джо Байдена, який раніше оголосив про свою участь у президентській кампанії 2020 року

Раніше Байден назвав Трампа клоуном.

"Байден йолоп і невдаха. Подивіться, рівень його підтримки ніколи не перевищував одного відсотка, поки Обама не витягнув його зі сміттєвого кошика. А зараз він падає вниз. Навіть його друзі покинуть його незабаром", — заявив Трамп у день, коли обидва політики відвідали штат Айова, йдеться в "Громадське" з посиланням NBC.

Нагадаємо, раніше глава Білого дому Дональд Трамп заявив про свою підтримку ідеї проведення розслідування проти провідного кандидата в президенти від демократів, екс-віце-президента Джо Байдена через бізнес-зв'язки його сина з Китаєм.

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