Трамп обурений допомогою Україні, порівнюючи з малими виплатами для американців після урагану

Республіканець знову невдоволений діями адміністрації президента Джо Байдена.

Колишній президент США Дональд Трамп, який нині знову претендує стати очільником Білого дому за результатами листопадових виборів, розкритикував виділення значних коштів на допомогу Україні, порівнюючи це з "невеликими виплатами" для постраждалих від урагану в Америці.

Про це політик сказав під час інтерв'ю на телеканалі Fox News, який відкрито підтримує Республіканську партію.

Трамп зазначив, що на підтримку України виділили майже 300 мільярдів доларів, тоді як громадяни США, які постраждали від урагану "Гелен", отримують лише 750 доларів на екстрені потреби. Він висловив невдоволення адміністрацією президента Джо Байдена, наголосивши на нерівності в розподілі допомоги.

"Ми вклали майже 300 мільярдів в Україну, водночас адміністрація президента пропонує людям по 750 доларів на екстрені потреби через найсильніший ураган, який був у нас за весь час", – заявив республіканець.

Крім того, він розкритикував те, як влада США реагує на наслідки стихійного лиха в постраждалих штатах.

Південним сходом США пронісся смертельний ураган «Елен». Він уже забрав 200 життів, рятувальники продовжують шукати тих, хто вижив після урагану. Більше половини загиблих - із Північної Кароліни, особливо в гірському районі Ешвілл, де цілі селища були зруйновані і знищені найстрашнішим ураганом після «Катріни», що вирував у США 2005 року.