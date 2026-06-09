Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Трамп очікує, що США "оголосять про повну перемогу" над Іраном протягом наступних двох тижнів

09 червня 2026, 11:11
Трамп очікує, що США
За словами глави держави, Іран готовий погодитися на відсутність ядерної зброї.
Президент Дональд Трамп під час телемітингу на підтримку сенатора від Південної Кароліни Ліндсі Грема, який у вівторок бере участь у праймеріз, припустив, що США протягом наступних двох тижнів оголосять про "повну перемогу" над Іраном.
 
Про це передає CNN. 
 
"Ми зараз ведемо переговори, і вони хочуть укласти дуже хорошу угоду. Вони готові дати нам усе, вони готові погодитися на відсутність ядерної зброї", – сказав Трамп.
 
"Думаю, ми перемагаємо в цій боротьбі, але справді виграємо її протягом наступних двох тижнів, коли оголосимо про повну перемогу. Це буде повна перемога, це станеться дуже скоро, і ціни на нафту різко впадуть", – додав президент.
 
CNN зазначає, що це не вперше Трамп обіцяє значний прогрес "за два тижні". Зокрема, припинення вогню з Іраном, оголошене 7 квітня, спочатку мало тривати два тижні, поки сторони завершать угоду про закінчення війни.
 
Журналісти також підрахували, що Трамп 37 разів заявляв, що угода з Іраном близька або її хочуть укласти. Перші подібні заяви пролунали ще 23 березня, менш ніж через місяць після початку війни.
СШАДональд Трампвійна в Україні

Останні матеріали

Як прозахідний популіст Нікол Пашинян зберіг владу. Тепер він має довести, що Вірменія справді може вирватися з тіні москви – The Guardian
Політика
Як прозахідний популіст Нікол Пашинян зберіг владу. Тепер він має довести, що Вірменія справді може вирватися з тіні москви – The Guardian
Переклад iPress – 09 червня 2026, 12:10
Україна б'є по найслабшому місцю росії – логістиці. Втрати вантажівок можуть стати для путіна гіршими за втрати танків – Дональд Гілл
Cуспільство
Україна б'є по найслабшому місцю росії – логістиці. Втрати вантажівок можуть стати для путіна гіршими за втрати танків – Дональд Гілл
Переклад iPress – 08 червня 2026, 23:18
Україна не програє. росія не перемагає. Динаміка змінилася, і це змінює все – Енн Епплбом
Політика
Україна не програє. росія не перемагає. Динаміка змінилася, і це змінює все – Енн Епплбом
Переклад iPress – 08 червня 2026, 15:14
Китайсько-російська метазагроза. Архітектура авторитарної влади – CEPA
Політика
Китайсько-російська метазагроза. Архітектура авторитарної влади – CEPA
Переклад iPress – 08 червня 2026, 12:23
Україна двічі вдарила по путіну. Трамп допомагає йому всім, чим може – Філліпс О'Брайен
Політика
Україна двічі вдарила по путіну. Трамп допомагає йому всім, чим може – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 08 червня 2026, 08:39
Сучасна війна та системний дефіцит навчання. Частина 2 – Мік Раян
Сучасна війна та системний дефіцит навчання. Частина 2 – Мік Раян
Переклад iPress – 05 червня 2026, 15:55
Повна хронологія справи
Політика
Повна хронологія справи "Трамп – росія". Чому Трамп зрадив Україну? Частини 3 і 4 – Крейг Анґер
Переклад iPress – 05 червня 2026, 11:42
російська еліта відчуває наближення поразки у війні. путіну, схоже, байдуже – Wall Street Journal
Політика
російська еліта відчуває наближення поразки у війні. путіну, схоже, байдуже – Wall Street Journal
Переклад iPress – 05 червня 2026, 08:00
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється