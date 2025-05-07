Трамп 2 травня у своїй соцмережі Truth Social заявив, щопризначив на 8 травня День перемоги США у Другій світовій війні.

Президент США Дональд Трамп офіційно проголосив 8 травня Днем перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

Про це повідомляють на сайті Білого дому.

Адміністрація Трампа опублікувала підписану прокламацію, згідно з якою завтра США відзначатимуть 80-ту річницю перемоги союзних держав над нацизмом і фашизмом, а також завершення Другої світової війни в Європі.

"8 травня 1945 року союзники прийняли беззастережну капітуляцію Німеччини — початок кінця багаторічної, жахливої та жорстокої війни. Мільйони безглуздо загублених душ слугують нагадуванням про те, чому ми повинні прагнути до миру через силу. Я, як і раніше, твердо маю намір покласти край нескінченним іноземним війнам і запобігти подальшій загибелі людей. Як я заявив у своїй інавгураційній промові, ми оцінюватимемо наш успіх не тільки за виграними битвами, а й за війнами, які ми припиняємо, і найгордішою моєю спадщиною буде спадщина миротворця", — цитує Білий дім президента Трампа.

Президент США Дональд Трамп 2 травня у своїй соцмережі Truth Social заявив, щопризначив на 8 травня День перемоги США у Другій світовій війні і висловив переконання, що його країна «зробила набагато більше, ніж інші країни».

"Багато наших союзників і друзів святкують 8 травня як День Перемоги, але ми зробили набагато більше, ніж будь-яка інша країна, для досягнення переможного результату у Другій світовій війні. Я перейменовую 8 травня на День Перемоги у Другій світовій війні та 11 листопада на День Перемоги у Першій світовій війні", — написав він.

Ба більше, президент Трамп додав, що США, за його словами, «виграли обидві війни».

"Але ми ніколи нічого не святкуємо. Усе тому, що в нас немає лідерів, які знають, як це робити! Ми знову почнемо святкувати наші перемоги!" — підсумував він.