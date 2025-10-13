Трамп оголосив про кінець війни в секторі Гази
13 жовтня 2025, 08:55
Тим часом "Червоний Хрест" почав просування до першого пункту збору заручників у Газі
Президент США Дональд Трамп заявив під час спілкування із журналістами, що війну в секторі Гази завершено.
Про це повідомив Білий дім.
Трамп зазначив, що режиму припинення вогню дотримуватимуться і що так звану Рада миру – тимчасовий адміністративний орган – створять найближчим часом.
"Війна закінчилася, розумієте", – сказав він.
За словами Трампа, усі люди – як в Ізраїлі, так і в арабських країнах – танцюють.
"Євреї, мусульмани чи арабські країни – скрізь люди танцюють на вулицях. І я не думаю, що ви коли-небудь побачите схоже знову. Вони не бачили цього вже 3 тис. років", – заявив Трамп.
У Дональда Трампа також запитали, чи втримається, на його думку, припинення вогню між Ізраїлем і Хамас.
"Я так думаю. Думаю, так і буде. Багато причин, чому це припинення вогню триватиме... Думаю, що люди від цього втомилися", – сказав він.
Трамп також похвалив прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху і сказав, що той "добре попрацював".
Тим часом палестинський рух Хамас опублікував список із 20 живих заручників, яких планує звільнити в рамках угоди з Ізраїлем повідомляє The Times of Israel та CNN.
Військове крило Хамасу, бригади Аль-Кассам, оприлюднило імена 20 живих ізраїльських заручників, яких, як очікується, незабаром буде звільнено.
До списку входять 20 заручників, імена яких вже були надані Ізраїлю раніше в рамках переговорів та які були підтверджені для звільнення в рамках угоди.