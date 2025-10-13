Трамп оголосив про кінець війни в секторі Гази

Трамп зазначив, що режиму припинення вогню дотримуватимуться і що так звану Рада миру – тимчасовий адміністративний орган – створять найближчим часом.

Президент США Дональд Трамп заявив під час спілкування із журналістами, що війну в секторі Гази завершено.

"Війна закінчилася, розумієте", – сказав він.

За словами Трампа, усі люди – як в Ізраїлі, так і в арабських країнах – танцюють.

"Євреї, мусульмани чи арабські країни – скрізь люди танцюють на вулицях. І я не думаю, що ви коли-небудь побачите схоже знову. Вони не бачили цього вже 3 тис. років", – заявив Трамп.

У Дональда Трампа також запитали, чи втримається, на його думку, припинення вогню між Ізраїлем і Хамас.

"Я так думаю. Думаю, так і буде. Багато причин, чому це припинення вогню триватиме... Думаю, що люди від цього втомилися", – сказав він.

Трамп також похвалив прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху і сказав, що той "добре попрацював".