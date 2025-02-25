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Трамп оголосив про переговори щодо угод з економічного розвитку між США та рф

25 лютого 2025, 08:07
Трамп оголосив про переговори щодо угод з економічного розвитку між США та рф
Трамп додав, що "переговори проходять дуже добре".

Президент Дональд Трамп веде серйозні дискусії з російським диктатором. Зокрема, він оголосив про переговори з путіним щодо угод з економічного розвитку між США й рф.

Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social.  

"Ця угода, яка є "економічним партнерством", забезпечить американському народу повернення десятків мільярдів доларів та військового обладнання, надісланих в Україну, а також допоможе українській економіці зростати в міру того, як ця жорстока та дика війна наближається до завершення", – вважає він.

Президент США після цього зазначив, що веде "серйозні переговори" з путіним щодо "закінчення війни, а також великих угод з економічного розвитку, які відбудуться між Сполученими Штатами та росією".
 
"Переговори проходять дуже добре!" – резюмував Трамп.
Дональд Трампвійна в Україніросія окупанти

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