Трамп оголосив про переговори щодо угод з економічного розвитку між США та рф
Президент Дональд Трамп веде серйозні дискусії з російським диктатором. Зокрема, він оголосив про переговори з путіним щодо угод з економічного розвитку між США й рф.
Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social.
"Ця угода, яка є "економічним партнерством", забезпечить американському народу повернення десятків мільярдів доларів та військового обладнання, надісланих в Україну, а також допоможе українській економіці зростати в міру того, як ця жорстока та дика війна наближається до завершення", – вважає він.