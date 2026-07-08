Трамп оголосив про припинення торгівлі зі Іспанією через її позицію щодо НАТО та Ірану

Це вже вдруге цього року американський президент наказує припинити торгівлю з Іспанією.

Президент США Дональд Трамп наказав негайно припинити всю торгівлю з Іспанією, посиливши тиск на союзника по НАТО через відмову Мадрида підтримати нову ціль Альянсу щодо оборонних витрат у 5% ВВП, а також через його позицію щодо війни з Іраном.

Під час саміту НАТО Трамп заявив, що Іспанія "ні на що не погоджується" і доручив міністру фінансів США Скоту Бессенту негайно зупинити торгівлю.

"Я не хочу вести з ними жодної торгівлі. Зробіть це негайно. Навіть не розмовляйте з ними. Вони безнадійні... Вони заробляють на нас дуже багато грошей, але скоро зароблятимуть значно менше", – сказав Трамп.