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ПОЛІТИКА

Трамп оцінив внутрішню політику Байдена та згадав війну в Україні в першому інтерв'ю на посаді президента

23 січня 2025, 13:21
Трамп оцінив внутрішню політику Байдена та згадав війну в Україні в першому інтерв'ю на посаді президента
В інтерв'ю Трамп згадав війну в Україні лише один раз.

Дональд Трамп дав своє перше телевізійне інтерв'ю на посаді президента США, у якому обговорив широкий спектр питань, переважно пов'язаних із внутрішньою політикою. Він також повторив свою тезу про те, що війна в Україні не почалася б, якби він був президентом.

Трамп розкритикував політику Джо Байдена, зазначивши, що через неї США стикаються з численними проблемами, зокрема інфляцією, катастрофою в Афганістані та війною в Україні. Він заявив, що багато з цих проблем не виникли б, якби він був на посаді.

Також Трамп зазначив, що колишній президент Байден помилував усіх, окрім себе, і він припустив, що Байден міг би зіткнутися з переслідуванням за свої дії. Крім того, Трамп пояснив своє рішення помилувати учасників штурму Капітолія, назвавши деякі епізоди "незначними інцидентами".

Щодо Китаю і TikTok, Трамп відмахнувся від побоювань щодо національної безпеки, зазначивши, що будь-який товар з Китаю може бути використаний для шпигунства.

Трамп також пообіцяв оприлюднити додаткові документи про вбивство президента Джона Кеннеді, зазначивши, що частина матеріалів була оприлюднена під час його першого терміну, але він планує випустити ще більше після їхнього вивчення.

В інтерв'ю Трамп згадав війну в Україні лише один раз, повторивши свою стандартну заяву про те, що війни не було б, якби він був президентом. Водночас він висловив готовність вести переговори з українською владою та заявив, що організувати телефонну розмову з владіміром путіним було б "цілком імовірно".

Зовнішньополітичні питання можуть бути обговорені в другій частині інтерв'ю, яке вийде сьогодні пізно ввечері.

Дональд ТрампДжо Байденвійна в Україні

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