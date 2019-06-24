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Клімкін впевнений, що Трамп під час зустрічі з Путіним нагадає про полонених українських моряків

Під час зустрічі президентів США та Росії Дональда Трампа і Володимира Путіна можуть порушити тему звільнення українських військовополонених моряків
Він запевняє - вже отримав сигнали з Вашингтона, що в матеріалах Трампа українське питання прописане.
Клімкін впевнений, що Трамп під час зустрічі з Путіним нагадає про полонених українських моряків Фото: facebook.com/UkrainianCatholicUniversity

"Український трек має бути висвітлений, але Трамп звісно сам буде приймати рішення. В його матеріалах, я впевнений, все правильно буде написано. Всі правильні моменти там є, яким чином Трамп побудує зустріч, я сказати не можу. Але Україна там буде присутня і звільнення там буде присутнє", - заявив міністр закордонних справ Павло Клімкін в інтерв’ю “5 каналу”.

Зустріч президентів Росії та США відбудеться вже наступного тижня.

Нагадаємо, ​президент Росії Володимир Путін заявив, що обговорював звільнення українських моряків і інших українців, які утримуються в Росії з Віктором Медведчуком і це питання має вирішуватись з урахуванням долі ув’язнених в Україні громадян Росії.

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24 06 2019 09:12
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