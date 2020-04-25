Трамп підписав закон щодо $484 млрд допомоги малому бізнесу й медсистемі у зв’язку з епідемією
Президент США підписав закон щодо допомоги малому бізнесу та медичній системі у зв’язку з епідемією коронавірусу.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Укрінформ".
Президент США Дональд Трамп у п’ятницю підписав закон, що передбачає пакет допомоги для малого бізнесу США та медичної системи із загальним фінансуванням 484 мільярди доларів.
Свій підпис під документом президент США поставив під час спеціальної церемонії в Білому домі.
Закон передбачає виділення додаткових $320 мільярдів на програму захисту доходів малого бізнесу, $75 мільярдів – для лікарень, $25 мільярдів - на тестування, $60 мільярдів - на кредити та гранти на випадок надзвичайних ситуацій, а також іншу допомогу.
Новий закон доповнює масштабний пакет допомоги на загальну суму $2,2 трильйона, затверджений минулого місяця для пом'якшення наслідків пандемії коронавірусу для економіки США.
Нагадаємо, що Трамп анонсував фінансову підтримку вразливим верствам населення, малим підприємствам
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Сервіс Дія: що це таке, які послуги доступні та де завантажити
- ВІДЕО "Спонсор" Радикальної партії Рибалка перераховує виручку на офшори, – ЗМІ
- ФОТО Уряд затвердив проект бюджету з доходами 876,9 млрд грн, - ІНФОГРАФІКА
- Чи загрожує Україні енергетична криза?Ціни на електричну енергію для непобутових споживачів із запровадженням нової моделі ринку вже протягом найближчого місяця зростуть на 5-6%. Це підтверджує і офіційна заява Міністра енергетики та вугільної промисловості, який апелює до того, що в Україні тариф як для населення, так і для промисловості у 2-2,7 рази нижчий, ніж в сусідніх Білорусії та РФ
- Гривна все сильнее. Хорошо это или плохо и как теперь с этим жить?