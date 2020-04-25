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Трамп підписав закон щодо $484 млрд допомоги малому бізнесу й медсистемі у зв’язку з епідемією

Свій підпис під документом президент США поставив під час спеціальної церемонії в Білому домі
Новий закон доповнює масштабний пакет допомоги на загальну суму $2,2 трильйона, затверджений минулого місяця для пом'якшення наслідків пандемії коронавірусу для економіки США.
Трамп підписав закон щодо $484 млрд допомоги малому бізнесу й медсистемі у зв’язку з епідемією Фото: reuters.com

Президент США підписав закон щодо допомоги малому бізнесу та медичній системі у зв’язку з епідемією коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Укрінформ".

Президент США Дональд Трамп у п’ятницю підписав закон, що передбачає пакет допомоги для малого бізнесу США та медичної системи  із загальним фінансуванням 484 мільярди доларів.

Свій підпис під документом президент США поставив під час спеціальної церемонії в Білому домі.

Закон передбачає виділення додаткових $320 мільярдів на програму захисту доходів малого бізнесу, $75 мільярдів – для лікарень, $25 мільярдів - на тестування, $60 мільярдів - на кредити та гранти на випадок надзвичайних ситуацій, а також іншу допомогу.

Новий закон доповнює масштабний пакет допомоги на загальну суму $2,2 трильйона, затверджений минулого місяця для пом'якшення наслідків пандемії коронавірусу для економіки США.

Нагадаємо, що Трамп анонсував фінансову підтримку вразливим верствам населення, малим підприємствам

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25 04 2020 13:43
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