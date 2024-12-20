Трамп планує підтримувати Україну і досягти витрат на НАТО на рівні 5% – FT

Близькі радники новообраного президента США кажуть, що він продовжить озброювати Київ, домагаючись припинення війни.

Нова адміністрація США продовжуватиме допомагати Україні і далі.

Про це заявила європейським чиновникам для британської газети Financial Times.

Команда Дональда Трампа повідомила, що новий президент США вимагатиме від країн-членів НАТО збільшити витрати на оборону до 5% ВВП, але планує продовжувати надавати військову допомогу Києву.

За словами людей, знайомих із переговорами, найближчі помічники новообраного президента США із зовнішньої політики поділилися його намірами під час обговорень із високопоставленими європейськими чиновниками цього місяця, адже він твердить свою політику щодо Європи і вторгнення росії в Україну.

Під час своєї кампанії в Білому домі Трамп пообіцяв припинити допомогу Україні, змусити Київ розпочати негайні мирні переговори та залишити союзників по НАТО незахищеними, якщо вони не витрачатимуть достатньо коштів на оборону.

Однак на підтримку союзників, глибоко стурбованих своєю спроможністю підтримувати та захищати Україну без підтримки Вашингтона, Трамп планує продовжити військові поставки США до Києва після його інавгурації, за словами трьох інших людей, поінформованих про дискусії із західними офіційними особами.

Також Трамп має вимагати від НАТО більш ніж вдвічі збільшити цільовий показник у 2% витрат, який наразі досягають лише 23 з 32 членів альянсу, до 5 %.

Одне джерело розказало, що вони розуміють, що Трамп погодиться на 3,5 %, і що він планує чітко пов’язати більші витрати на оборону та пропозицію більш вигідних умов торгівлі зі США.

"Зрозуміло, що ми говоримо про 3 відсотки або більше для Гаазькому саміті", - сказав ще інший європейський чиновник.

Союзники НАТО вже обговорювали підвищення до 3 % на зустрічі лідерів у червні, однак багато країн стурбовані важкими фіскальними рішеннями, які знадобляться для цього.

Важливі європейські союзники по НАТО, включаючи Францію, Німеччину, Британію, Італію та Польщу, зустрілися в середу ввечері в Брюсселі з генсеком НАТО Марком Рютте і президентом України Володимиром Зеленським, щою обговорити, як континент адаптуватиме оборонну політику у відповідь на повернення Трампа.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц окремо провів телефонну розмову з Трампом у четвер під час саміту лідерів ЄС, пізніше він заявив, що він повністю впевнений, що США та Європа продовжуватимуть підтримувати Україну.

Високопоставлені британські служби безпеки відвідали Вашингтон на початку цього місяця, щоб оцінити плани новообраного президента.

Проте Трамп все ще вважає, що Україна ніколи не повинна бути членом НАТО, і хоче негайного припинення конфлікту, новообраний президент вірив, що постачання зброї Києву після припинення вогню забезпечить результат мир через силу.

Після 24-годинних зустрічей із лідерами НАТО та ЄС у Брюсселі цього тижня Зеленський заявив у четвер, що європейські обіцянки захищати Україну будуть недостатніми без участі Вашингтона.