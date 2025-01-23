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ПОЛІТИКА

Трамп планує скоротити американські війська в Європі на 20% і вимагатиме фінансового внеску

23 січня 2025, 14:50
Трамп планує скоротити американські війська в Європі на 20% і вимагатиме фінансового внеску
Фото: defense.gov
Як зазначає видання, Трамп поки що не планує жодного поспішного відходу з Європи і з України, проте європейцям доведеться зробити більше для своєї безпеки.

Президент США Дональд Трамп хоче скоротити американський військовий контингент у Європі на 20%. Крім того, Європа має зробити внесок в оплату за війська.

Про це повідомляє ANSA.

Як зазначає видання, Трамп поки що не планує жодного поспішного відходу з Європи і з України, проте європейцям доведеться зробити більше для своєї безпеки.

Як заявило європейське дипломатичне джерело, Трамп, по суті, хоче "скоротити контингент США на п'яту частину" - приблизно на 20 тисяч осіб - і має намір попросити "фінансовий внесок" на утримання решти військ, що залишилися по цей бік Атлантики.

"Аргументація Трампа полягає в тому, що зоряно-смугасті війська є засобом стримування, і тому їхні витрати не можуть нести одні лише американські платники податків", - сказало джерело.

Як зазначило джерело, Трампа, схоже, переконали не відмовлятися від України, оскільки це буде розцінено як "другий Кабул". "Він не хоче, щоб подібний сценарій асоціювався з його ім'ям", - пояснює дипломат. Президент США, однак, наполягає на тому, щоб європейці "взяли на себе фінансовий тягар" України, оскільки Трамп вважає це, по суті, "європейською проблемою".

Як зазначає ANSA, поки зарано говорити, яку суму становитиме рахунок до оплати. Трамп повернувся до визначення приблизно 5% ВВП як нового стандарту НАТО. Однак для Європи ця мета занадто велика.

Глава дипломатії ЄС Кая Каллас під час свого виступу в Європейському оборонному агентстві (EDA) заявила, що торік країни ЄС у сукупності витратили в середньому 1,9%, а росія - 9%. Комісар з оборони Андрюс Кубілюс пішов ще далі. "Литва в найближчі кілька років виділить на оборону 5-6%: я литовець і тому можу бути упередженим, але думаю, що це те, що нам потрібно", - прокоментував він.

Нагадаємо, Каллас спростувала заяви Трампа про недостатню допомогу Європи Україні.

Трамп заявив, що Вашингтон зробив більший внесок у допомогу Україні, ніж Європа. Однак Каллас заявила, що найбільший внесок зробила Європа.

ЄвропавійськаДональд Трамп

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