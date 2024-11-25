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Трамп планує вигнати трансгендерів з армії через кілька днів після інавгурації – The Independen

25 листопада 2024, 14:29
Трамп планує вигнати трансгендерів з армії через кілька днів після інавгурації – The Independen
Фото: rusrep.ru
Серед таких військових є частина високопоставлених офіцерів.

Ймовірно, Дональд Трамп підпише указ, яким звільнить трансгендерних військовослужбовців з армії, в перший же день свого перебування на посаді.

Про це інформує британський вебсайт The Independent

Дії нового очільника Білого Дому можуть звільнити тисячі чинних військовослужбовців. 

Новообраний президент США готується видати такий указ одразу після своєї інавгурації 20 січня.

Яким Трамп фактично заборонить трансгендерним людям служити в армії, а пізніше звільнить їх за медичними показаннями.

Видання додає, що під час першого президентського терміну Трамп уже забороняв наймати на службу транслюдей, але тоді його рішення передбачало, що трансгендерні люди, які вже служать, збережуть свої посади у збройних силах. 

Пізніше Джо Байден скасував це рішення.

Загалом в американській армії служать 15 тисяч трансгендерних людей, а деякі з них це високопоставлені офіцери.

 
Дональд Трамптрансгендери

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