Трамп планує вже в перший день на посаді кардинально змінити політику США – Reuters

Першочергово планує зосередитися на змінах прикордонної політики та запобіганні нових сплесків міграції через південний кордон США

Новообраний президент США Трамп 20 січня, у перший день на посаді, планує прийняти понад 25 указів і розпоряджень, які кардинально змінять політику американського уряду у різних сферах – від імміграції до енергетики.

Про це пише Reuters.

"Трамп сказав своїй команді, що хоче зробити "великий фурор" з указами в перший же день, аби реалізувати свою виконавчу владу з більшим розмахом і швидкістю, ніж за часів першого терміну", – зазначається в публікації.

Агенство нагадує, що Дональд Трамп у 2017 році видав лише кілька указів одразу після інавгурації. Тоді як Джо Байден у 2021 році підписав 17 розпоряджень у перші години на посаді, багато з них скасовували політику попередника.