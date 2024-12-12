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Трамп планує вже в перший день на посаді кардинально змінити політику США – Reuters

12 грудня 2024, 08:33
Трамп планує вже в перший день на посаді кардинально змінити політику США – Reuters
Першочергово планує зосередитися на змінах прикордонної політики та запобіганні нових сплесків міграції через південний кордон США

Новообраний президент США Трамп 20 січня, у перший день на посаді, планує прийняти понад 25 указів і розпоряджень, які кардинально змінять політику американського уряду у різних сферах – від імміграції до енергетики.

Про це пише Reuters.

"Трамп сказав своїй команді, що хоче зробити "великий фурор" з указами в перший же день, аби реалізувати свою виконавчу владу з більшим розмахом і швидкістю, ніж за часів першого терміну", – зазначається в публікації.
 
Агенство нагадує, що Дональд Трамп у 2017 році видав лише кілька указів одразу після інавгурації. Тоді як Джо Байден у 2021 році підписав 17 розпоряджень у перші години на посаді, багато з них скасовували політику попередника.
 
Видання наголошує, що перша хвиля президентських указів Трампа в січні зосередиться на змінах прикордонної політики та запобіганні нових сплесків міграції через південний кордон США. Це може включати збільшення повноважень для імміграційної служби щодо арештів, введення військ на кордон з Мексикою, відновлення будівництва захисної стіни.
 
Крім того, нова політика Трампа, вочевидь, передбачатиме нарощування видобутку енергоносіїв. У недавньому інтерв’ю телеканалу NBC обраний президент також заявив, що планує скасувати громадянство США за правом народження. Окрім того, передбачається, що в першу чергу він підпише укази про позбавлення коштів шкіл, де викладають критичну расову теорію, яка стверджує, що в інституціях США закладені расові упередження.
 
За словами кількох людей, знайомих із внутрішньою роботою перехідної адміністрації, підготовка проєктів перших указів Трампа виглядає "розмитою". Деякі з них розробляються в його особняку в Палм-Біч, інші – в аналітичних центрах у Вашингтоні.

 

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