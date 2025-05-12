Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Трамп планує знизити ціни на ліки у США до рівня інших країн – Reuters

12 травня 2025, 10:05
Трамп планує знизити ціни на ліки у США до рівня інших країн – Reuters
США платять найбільше у світі за багато рецептурних ліків
Президент США Дональд Трамп заявив, що підпише указ про зниження цін на ліки до рівня інших країн із високим рівнем доходу. За його словами, препарати коштуватимуть на 30-80 % менше.
 
Про це пише видання Reuters.
 
Рішення Трампа має запровадити так зване "ціноутворення в країнах найбільшого сприяння" або міжнародне референтне ціноутворення.
 
США платять найбільше у світі за багато рецептурних ліків, часто майже втричі більше, ніж інші розвинені країни. Трамп заявив, що хоче ліквідувати цей розрив, але не уточнив, яким чином.
 
За словами чотирьох лобістів фармацевтичної галузі, виробники ліків очікували розпорядження, яке буде спрямоване на програму медичного страхування Medicare. Виробники ліків очікують, що наказ торкнеться цілої низки препаратів, крім тих, на які поширюється Закон про зниження інфляції попереднього президента США Джо Байдена.
 
Відповідно до цього закону Medicare погодила ціни на 10 препаратів, і ці ціни мають бути введені в дію наступного року. Ще більше ліків мають бути узгоджені цього року.
 
"Державне встановлення цін у будь-якій формі шкідливе для американських пацієнтів", - заявив Алекс Шрайвер, представник провідної лобістської групи американських фармацевтичних компаній "Фармацевтичні дослідження та виробники Америки".
 
Це вже не перша спроба Трампа прив'язати ціни на ліки в США до цін в інших країнах. Під час його першого терміну суд заблокував запропоновану програму міжнародного референтного ціноутворення.
 
За прогнозами його адміністрації, ця пропозиція п'ять років тому мала заощадити платникам податків понад 85 мільярдів доларів за сім років, скоротивши щорічні витрати США на ліки більш ніж на 400 мільярдів доларів.

 

СШАДональд Трампціни

Останні матеріали

росія використовує американські ультраправі групи для нападів на західні демократії. І далі – в Україні – The Guardian
Політика
росія використовує американські ультраправі групи для нападів на західні демократії. І далі – в Україні – The Guardian
Переклад iPress – 12 травня 2025, 15:33
Трамп обіцяв енергетичне домінування США. Натомість енергетичні компанії передчувають катастрофу – Washington Post
Бізнес & Фінанси
Трамп обіцяв енергетичне домінування США. Натомість енергетичні компанії передчувають катастрофу – Washington Post
Переклад iPress – 12 травня 2025, 12:56
Як довго європейці ігноруватимуть приниження від Трампа? Що треба для припинення вогню – Філліпс О’Брайен
Політика
Як довго європейці ігноруватимуть приниження від Трампа? Що треба для припинення вогню – Філліпс О’Брайен
Переклад iPress – 11 травня 2025, 22:02
Геополітична шахівниця. Світовий порядок у період турбулентності – Ендрю Таннер
Політика
Геополітична шахівниця. Світовий порядок у період турбулентності – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 09 травня 2025, 13:30
Ще одне літо жорстоких боїв. Наступ росії може стати для неї найсмертоноснішим за всю війну – Микола Бєлєсков
Cуспільство
Ще одне літо жорстоких боїв. Наступ росії може стати для неї найсмертоноснішим за всю війну – Микола Бєлєсков
Переклад iPress – 09 травня 2025, 10:43
Ніколи знову. Уроки Другої світової для уникнення Третьої світової війни
Політика
Ніколи знову. Уроки Другої світової для уникнення Третьої світової війни
Переклад iPress – 08 травня 2025, 22:01
Роздуми до Дня перемоги. Коли вже Європа зробить роботу над помилками – Едвард Лукас
Політика
Роздуми до Дня перемоги. Коли вже Європа зробить роботу над помилками – Едвард Лукас
Переклад iPress – 08 травня 2025, 13:19
Що путін хоче від Сі Цзіньпіна. Китайський лідер прибув до москви на триденні переговори – The Telegraph
Політика
Що путін хоче від Сі Цзіньпіна. Китайський лідер прибув до москви на триденні переговори – The Telegraph
Переклад iPress – 08 травня 2025, 12:39
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється