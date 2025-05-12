Трамп планує знизити ціни на ліки у США до рівня інших країн – Reuters

США платять найбільше у світі за багато рецептурних ліків

Президент США Дональд Трамп заявив, що підпише указ про зниження цін на ліки до рівня інших країн із високим рівнем доходу. За його словами, препарати коштуватимуть на 30-80 % менше.

Про це пише видання Reuters.

Рішення Трампа має запровадити так зване "ціноутворення в країнах найбільшого сприяння" або міжнародне референтне ціноутворення.

США платять найбільше у світі за багато рецептурних ліків, часто майже втричі більше, ніж інші розвинені країни. Трамп заявив, що хоче ліквідувати цей розрив, але не уточнив, яким чином.