Трамп подав до суду на комітет Конгресу США, що розслідує події 6 січня
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на американські ЗМІ.
"Запит комітету є не що інше, як прикрий, незаконний пошук навмання, відкрито схвалений (президентом США Джо - ІФ) Байденом і призначений для неконституційного розслідування щодо президента Трампа і його адміністрації", - йдеться в позові.
Зазначається, що закони США не допускають "таких імпульсивних, кричущих дій проти колишнього президента і його найближчих радників".
"Запити комітету безпрецедентні за своєю широтою та масштабом і не пов'язані з будь-якою законною законодавчою метою", - йдеться в позові Трампа.
Позов спрямований на те, щоб визнати недійсним запит комітету на публікацію близько 40 документів і заборонити Національним архівам передавати записи, принаймні, доти, поки Трамп не зможе провести "повний огляд усіх запитаних матеріалів".
Відповідачами за позовом значаться сама комісія, очолює її конгресмен Бенні Томпсон і національне управління архівів і записів разом із головним архівістом США Девідом Феррьєро.
Команда екс-президента також називає відмову нинішнього президента Байдена захистити документи "політичними хитрощами".
У позові стверджується, що закон про президентські звіти є неконституційним, якщо він "трактується настільки широко, що дозволяє чинному президенту безперешкодно відмовлятися від привілеїв попереднього президента щодо виконавчої влади лише за кілька місяців після зміни адміністрації".
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