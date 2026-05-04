Трамп погрожує "стерти Іран з лиця землі" після атаки на нафтові об'єкти ОАЕ

04 травня 2026, 21:15
Винищувачі ВПС США підняті по тривозі над ОАЕ та іншими країнами Перської затоки й ведуть бойове патрулювання для перехоплення ракет і дронів.

Іран завдав удару по об'єктах експорту нафти в Об'єднаних Арабських Еміратах, намагаючись встановити контроль над Ормузькою протокою. У мережі з'явилися відео вантажного судна в огні.

Ціни на нафту марки Brent різко зросли на тлі побоювань глобального дефіциту.

У відповідь президент США Дональд Трамп попередив, що Іран буде "стертий з лиця землі", якщо атакуватиме американські судна в рамках Проєкту "Свобода". За його словами, США мають бази по всьому світу, повністю укомплектовані технікою, і задіють їх у разі потреби. Трамп також зазначив, що Тегеран став "набагато поступливішим" у мирних переговорах.

Через Ормузьку протоку проходить близько 20% світових поставок сирої нафти. Подальша ескалація може призвести до тривалої блокади одного з найважливіших енергетичних маршрутів світу. Ринки наразі перебувають у стані очікування.

Ріші Сунак: війна в Ірані показує цінність України як союзника. Україна може допомогти іншим протистояти загрозам з боку авторитарних держав – The Times
