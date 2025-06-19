Трамп покинув саміт G7 через роздратування Макроном і небажання зустрічатися із Зеленським – FT

Публічно президент США називав іншу причину.

Президент США Дональд Трамп вирішив завчасно покинути саміт G7 у Канаді частково через роздратування французьким лідером Еммануелем Макроном. Іншою причиною стало його небажання зустрічатись з президентом Володимиром Зеленським.

Про це пише Financial Times з посиланням на джерела.

Журналісти нагадують, що Трамп покинув саміт у перший же день, хоча на другу добу були заплановані перемовини з Зеленським. Публічно президент США казав, що повертається до Вашингтона для вирішення конфлікту між Ізраїлем та Іраном.

"Але люди, знайомі з переговорами, сказали, що його рішення про від'їзд частково пов'язане з роздратуванням президентом Франції Еммануелем Макроном, який зупинився в Гренландії та виступив проти планів Трампа взяти під контроль острів, а також з відсутністю інтересу президента США до зустрічі з українським лідером", — пишуть журналісти.

Тепер у НАТО скорочують майбутній саміт лідерів у Гаазі до однієї робочої сесії, щоб уникнути передчасного відʼїзду Трампа. Спочатку передбачалося, що саміт триватиме три дні, але буде обмежений лише двома з половиною годинами робочої сесії між лідерами країн Альянсу. На таке рішення пішли, аби президенту США не стало там нудно і він не вирішив поїхати раніше, як це сталось у Канаді. На саміті у Нідерландах буде Зеленський, він візьме участь у вечері у вівторок.