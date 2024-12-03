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Трамп пообіцяв "найсильніший удар в історії США", якщо у Газі не звільнять ізраїльських заручників

03 грудня 2024, 09:35
Трамп пообіцяв
Фото: Great again
Трамп дав час на вирішення питання — до своєї інавгурації
Дональд Трамп зробив заяву щодо ситуації на Близькому Сході з часу обрання президентом Сполучених Штатів 5 листопада. 
 
Про це пише Reuter.
 
Республіканець пригрозив, що в разі відсутності рішення щодо звільнення ізраїльських заручників у Смузі Гази до його інавгурації 20 січня винним "буде непереливки", адже "їх вдарять сильніше, ніж коли-небудь ставалося у довгій та славній історії Сполучених Штатів". 
 
Трамп у своїй заяві не зазначив конкретно, на кого покладає відповідальність за "жахливі злочини проти людства", але, вочевидь, йдеться про Хамас, який здійснив напад на Ізраїль 7 жовтня 2023 року. Обраний президент є послідовним прихильником суверенітету Ізраїлю та критикував попередню адміністрацію за недостатню допомогу союзнику.
 
У заручниках Хамас залишаються близько 100 людей – живих і померлих. Хамас відкидає можливість обміну без припинення вогню. 
Дональд ТрампСектор Газивійна в Україніросія окупанти

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