Трамп пообіцяв "найсильніший удар в історії США", якщо у Газі не звільнять ізраїльських заручників

Трамп дав час на вирішення питання — до своєї інавгурації

Дональд Трамп зробив заяву щодо ситуації на Близькому Сході з часу обрання президентом Сполучених Штатів 5 листопада.

Республіканець пригрозив, що в разі відсутності рішення щодо звільнення ізраїльських заручників у Смузі Гази до його інавгурації 20 січня винним "буде непереливки", адже "їх вдарять сильніше, ніж коли-небудь ставалося у довгій та славній історії Сполучених Штатів".

Трамп у своїй заяві не зазначив конкретно, на кого покладає відповідальність за "жахливі злочини проти людства", але, вочевидь, йдеться про Хамас, який здійснив напад на Ізраїль 7 жовтня 2023 року. Обраний президент є послідовним прихильником суверенітету Ізраїлю та критикував попередню адміністрацію за недостатню допомогу союзнику.

У заручниках Хамас залишаються близько 100 людей – живих і померлих. Хамас відкидає можливість обміну без припинення вогню.