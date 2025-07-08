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Трамп пообіцяв негайно відправити Україні ракети-перехоплювачі Patriot – Axios

08 липня 2025, 13:53
Трамп пообіцяв негайно відправити Україні ракети-перехоплювачі Patriot – Axios
За даними видання, йдеться про 10 ракет.
Президент США Дональд Трамп у телефонній розмові з українським лідером Володимиром Зеленським пообіцяв йому негайно відправити Україні 10 ракет-перехоплювачів Patriot.
 
Про це повідомляє Axios з посиланням на свої джерела.
 
Видання нагадує, що на початку місяця США призупинили поставку цих ракет в Україну, однак Трамп змінив своє рішення після розмови із Зеленським. Обидві сторони назвали цю розмову найкращою телефонною розмовою з часу вступу Трампа на посаду.
 
"Трамп сказав Зеленському, що хоче допомогти Україні у зміцненні протиповітряної оборони, але наголосив, що США повинні призупинити останню поставку зброї, щоб перевірити свої запаси, повідомили два джерела, обізнані про розмову... Трамп пообіцяв негайно надіслати 10 перехоплювачів Patriot - менше, ніж було заплановано в припиненій поставці, - і допомогти знайти інші джерела постачання", - пише видання.
 
СШАвійна в Україніросія окупанти

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