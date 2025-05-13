Трамп поставив ультиматум: США вийдуть, якщо не буде прямих переговорів між Україною і рф

Наразі є 5 ключових пунктів по яким ведуться переговори.

Старший радник і спецпредставник президента Білого дому Стів Віткофф сказав, що сподівається на найближчий мирний саміт, на якому президент України Володимир Зеленський і президент рф Володимир путін особисто зустрінуться, щоб домовитися про припинення війни в Україні.

Про це він сказав в ексклюзивному інтерв’ю Breitbart.

Віткофф заявив, що серед ключових питань на переговорах залишаються обговорення територій України, ситуації навколо ЗАЕС і забезпечення доступу Києва до водних шляхів.

Спецпредставник США додав, що головні розбіжності стосуються п’яти регіонів, і наразі обговорюється можливість відступу обох сторін до певних адміністративних ліній.

Також Стів Віткофф зазначив, що без участі путіна укладення мирної угоди неможливе і тому, на його думку, необхідно вести діалог з усіма.

Віткофф висловив упевненість, що зараз є реальний шанс покласти край війні.

Також вчора Німеччина пригрозила рф наслідками, якщо вона не погодиться на перемир'я.