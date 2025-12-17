Трамп про Віткоффа: "Він нічого не знав про росію, але має чудову харизму"

За його словами, "усі люблять Стіва".

Президент США Дональд Трамп пояснив, чому призначив своїм спецпосланцем Стіва Віткоффа, який став відповідальним за переговори по Україні.

Під час свого виступу у Білому домі американський лідер заявив, що у Віткоффа "чудова харизма" і він "подобається людям".

За словами Трампа, у нього є "інші хлопці, які гарно укладають угоди", але з ними, мовляв, спочатку потрібно пройти Третю світову, чого американський лідер не хоче. Віткофф, же, на його думку, хоч і "мало знав про річки, межі та кордони" Росії, але він "чудовий майстер угод".

"20 років я працював з усіма у Нью-Йорку. У Стіва найкраща особистість... Усі люблять Стіва", — заявив Трамп.

Президент США вкотре заявив, що розраховував на швидше припинення війни в Україні, а також повторив, що при ньому війна б не почалась.